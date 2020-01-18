業績沒達標！他被公司罰穿絲襪跳「脫褲舞」 拒絕後竟遭資遣

業績沒達標！公司竟要員工跳辣眼"脫褲舞"還拍視頻 否則立馬辭退 肇瑩如 分享 facebook

在公司業績考核中沒有達標，處罰竟然是要男員工穿上女生絲襪跳「脫褲舞」？浙江紹興的高先生因為拒絕這樣的要求，竟然被公司辭退，他憤而公開此事。對此，公司高層回覆對跳舞懲罰不知情，但指出高先生是因為不適合教員崗位錄用條件而被辭退。

直播紹興報導，高先生在寧波安瑞安防科技公司紹興分公司做銷售員。前段時間，公司出台了一項激勵機制，對業績達標的業務員有獎勵，如果不達標則要接受相應的懲罰。

在限期考核的業績比賽中，高先生沒有達標，按照公司的規矩，他就需要接受懲罰。高先生說：「讓員工一定要脫到只剩下短褲，穿女人的絲襪在公司裡面跳舞，到時候他們還可能要拍影片。」

高先生並秀出一段手機影片，影片的內容就是其他被懲罰的員工穿著女性絲襪在跳舞的畫面。

影片中顯示，接受懲罰的員工穿著黑色絲襪，怪異地扭動身體。從影片背景聲中，可以聽到拍攝者在指揮被懲罰員工做各種動作，現場也有女性在圍觀，並且發出笑聲。高先生表示，他實在接受不了這種懲罰形式，當時直接拒絕了接受懲罰。但當晚高先生回家後，就收到了公司負責人發來的信息，告訴他被辭退了。

公司一位負責人回應詢問指出，高先生所說的穿絲襪跳舞懲罰，她並不知情。高先生被辭退的原因是不適合教員崗位錄用條件。負責人表示，高先生還帶家屬來討說法，這些行為已經影響其他員工的正常工作。對此，公司會通過法律途徑解決相關問題。

報導指出，兩造在協調下，該負責人表示願意和高先生私自協商。高先生也表達了自己對於這件事情的訴求。他要求工資按合作給付，「就算不是被非法辭退的，你們公司的年終獎我是能夠拿到的」。公司負責人表示，她會把高先生提出的要求向總部匯報，再給高先生一個答覆。