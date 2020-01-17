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中國公司申請「武大郎」商標被拒 官方解釋：他是烈士

2020-01-17 09:17香港01 彭琤琳

中國國家知識產權局駁回「武大郎」商標申請。（網上圖片）
中國國家知識產權局駁回「武大郎」商標申請。（網上圖片）
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近日有中國網友爆料稱，一間公司申請「武大郎」商標遭拒絕，全因中國國家知識產權局認定，武大郎是中國烈士，不得作為商標使用。事件在微博引起熱議，有人不禁提出疑問，武大郎不是施耐庵小說《水滸傳》中的一個角色嗎？為甚麼一個虛擬人物會成為革命烈士？

綜合中國媒體報導，網上流傳的圖片顯示，在一份蓋有國家知識產權局商標審查業務章的「商標駁回通知書」上，某公司去年7月申請註冊「武大郎」作為商標，被該局拒絕。

通知書於在本月7日發出，上面寫道，「經審查，根據《商標法》第十條第一款第（8）項、第三十條的規定，我局決定駁回上述商標註冊申請，理由如下：『武大郎』為我國烈士，用作商標易產生不良的社會影響，不得作為商標使用。」通知書還稱，商標註冊申請人如果對本駁回決定不服，可以在限定時間內申請複審。

國家知識產權局商標局14日證實，這份網傳文件屬真實，確有此事。而申請該商標的代理申報公司其後回應稱，在官方資料庫「中華英烈網」中，確實有一位與武大郎同名的烈士，但駁回文件已被商標局收回，對方稱會重新下發審查意見。

在中國，除了《商標法》外，《英雄烈士保護法》也有規定，任何組織和個人不得將英雄烈士的姓名、肖像用於或者變相用於商標、商業廣告，損害英雄烈士的名譽、榮譽。

不過有網友在查詢後發現，在知識產權局商標局旗下的中國商標網中，申請「武大郎」相關商標的共有73個，其申請類別也是多種多樣，不少含有「武大郎」字眼的商標也成功註冊。

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文章授權轉載自《香港01》

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