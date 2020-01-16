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輿論壓力太大? 北京故宮6688元的年夜飯取消了

2020-01-16 14:06世界日報 北京16日電

故宮6688元年夜飯全部取消，2000元訂金已返還。 (取材自微博)
故宮6688元年夜飯全部取消，2000元訂金已返還。 (取材自微博)
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北京故宮角樓餐廳日前推出年夜飯計畫，每桌十人、收費6688元（人民幣，約966美元），雖然高價引發爭議，但是一宣布就瞬間訂位全滿。近日多位顧客收到餐廳短信，負責人陳文強通知此前預定的6688元年夜飯全部取消，並退還了預訂金2000元。大批網友就取消的原因進行猜測：是不是輿論壓力太大了?

界面新聞報導，故宮角樓年夜飯按每桌十人、收費6688元的標準設置，每增加一位加收680元，每桌最多12人。還想預定的消費者只能先電話掛號。如果預約成功，會有專人一對一服務，確定具體菜單。春節期間，餐廳晚間營業時間從下午五點到晚十點，年夜飯用餐時間不限。餐廳服務生表示，目前元宵節前已全部訂滿，只有三個包廂提供年夜飯。

然而，負責人陳文強短信通知預定顧客年夜飯取消後，在目前故宮角樓餐廳的大眾點評頁面顯示「已停業」，撥打餐廳電話無人接聽。

報導指出，網友對此紛紛提出批評「博物館不是飯館」、「故宮是歷史文物的集藏地，不是故宮管理單位謀私利的場所」、「一個小破餐館，用故宮名義賺錢」、「故宮成了牟取暴利的大食堂」、「不然他們還要天安門廣場擺流水席」、「到故宮吃飯的心遠比錢貴，想當皇上的心是什麼程度上的虛榮」，但也有網友提出不同的意見「我覺得挺好的啊，一家人叔叔大爺爺爺奶奶6000吃頓飯怎麼了」、「觸碰哪個窮人的神經了嗎」。

北京故宮元宵節

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