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年終平均近萬元 僅3成中國白領拿到

2020-01-16 14:08世界日報 綜合報導

紅包更厚？ 陸白領族7成沒年終 (取材自中新網)
紅包更厚？ 陸白領族7成沒年終 (取材自中新網)
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年終獎金領了嗎？中國白領族今年紅包更「厚」，年終獎金平均值為人民幣9547元（約1386美元），比去年多出人民幣2447元，不過，發紅包不是皆大歡喜，僅3成白領能拿到，7成拿不到年終大紅包。

人力資源平台智聯招聘發布「白領年終獎調研報告」。調查顯示，今年能拿年終獎相比去年幾近腰斬，其中，確定與年終獎無緣的白領占40%，比去年高出近1倍；還有更多的人表示「不確定」，總計有7成白領只能看別人領年終紅包。

而今年白領年終獎金平均值為人民幣9547元，其中，國有企業中拿到年終獎的白領占比接近私企2倍。

統計指出，國企有52.2%表示今年確定發放年終獎，其次是外商、港澳台獨資企業有51.4%也會發紅包，而私企發放比例最低，僅27.4%能拿到，占比只有國企的一半。

另外，年終獎發放最高的城市是上海，年終獎平均達人民幣1萬3275元，次為北京的1萬2830元，另有7個城市的年終獎金超過1萬元，依次是青島、寧波、南昌、瀋陽、貴陽、佛山、合肥。而年終獎平均金額最低的城市是蘭州，平均金額僅為3267元，僅為上海的1/4。

中新網報導，能拿到年終紅包的人變少了，加上獎金兩極分化，導致白領情緒不滿，今年白領年終獎滿意度創下近3年新低。統計發現，近4成白領年終獎有增加，3成2白領年終獎與去年持平，還有3成白領年終獎相比去年有所下降。今年年終獎滿意度普遍下滑，可能也與整體經濟下滑有關。

紅包人民幣上海

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