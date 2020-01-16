河北抗空汙 禁民眾蒸饅頭？官方急滅火

怕霧霾河北春節禁止大灶蒸饅頭、炸丸子，民怨年難過。 (新華社資料照片) 分享 facebook

在春節過年禁止燃放煙花爆竹之後，河北邯鄲臨漳縣竟然發布禁止大灶蒸饅頭、炸丸子的通知，引發民眾不滿。臨漳縣空氣品質保障應急指揮中心表示，為了打贏大氣汙染攻堅戰，主要是禁燃木材、劣質散煤，並非不讓百姓蒸饅頭和炸丸子，官方並已另外重寫公告。

觀察者網報導，臨漳縣空氣品質保障應急指揮中心14日發布《關於加強對大灶蒸饅頭、炸丸子等燃燒木材、劣質散煤開展巡查的通知》，《通知》稱，確保打贏大氣汙染首季攻堅戰，請各鄉鎮立即組織安排對各村禁止燃燒木柴、劣質散煤，蒸饅頭、炸丸子行為開展宣傳、巡查工作。縣內多單位將成為聯合督察組，對各鄉鎮情況進行督導與追究責任。

河北當地傳統風俗，就是用大鍋篜新年花饃。此《通知》引發了「禁蒸饅頭、炸丸子」的抱怨，網友批評《通知》讓人無法理解，「不准蒸饅頭」的操作太誇張。

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澎湃新聞報導，該指揮中心稍晚補發了《補充通知》，強調在春節前夕，群眾在蒸饅頭、炸丸子等時，「不燃燒木材，不使用劣質散煤」。並建議群眾在蒸、煮、炸過程中，「提倡使用煤氣、天然氣、潔淨煤等清潔型能源」。並非不讓老百姓蒸煮炸，各鄉鎮應做好群眾解釋的工作。

報導指出，《補充通知》解釋了政令後，網友紛紛發表意見「不讓燒劣質煤沒問題啊，木材的話會不會太過分了」、「管管自己燒煤發電還好」、「煤氣，天然氣，和木材哪個便宜有補貼嗎」、「什麼造成的汙染不知道嗎？」、「為什麼用木材，劣質煤，還不是沒錢」。