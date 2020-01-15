青海路塌增至9死 少年墜坑來不及救母

青海西寧路面塌陷，救人黃衣少年被救出，來不及救媽媽。 (取材自新京報) 分享 facebook

青海省西寧市公交車墜入塌陷大坑事故至今，官方通報已造成九人遇難、十人失聯。此外，事發時，現場一名八歲男孩先救起弟弟，再轉身救母親時卻墜坑的行為也引發關注。

人民日報官方微博指出，14日晚，西寧市政府就「紅十字公交站地面坍塌突發事件」舉行第四次新聞發布會，西寧市副市長楊小民表示，該事件造成十人失聯，截至目前已找到九名遇難群眾遺體，17名傷者傷情穩定。

北京頭條客戶端報導，13日，西寧市紅十字公交站地面坍塌，致使正在行駛的一輛17路公交車（青A60015）陷入坑內。事發後，現場調用應急救援車輛30餘輛，1000餘人參與救援。

青海西寧路面塌陷，救人黃衣少年被救出，來不及救媽媽。 (取材自新京報) 分享 facebook

國網青海省電力公司西寧供電公司14日晚發布消息，此次事故造成停電的2859戶客戶已全部恢復供電。

另據新京報報導，現場視頻顯示，事發後一名身穿黃色衣服的男孩上前救起一嬰兒，將嬰兒放到路邊安全地帶後，又轉身準備再度救人，此時現場發生二次坍塌，男孩和其他幾名參與救人的人隨之掉入坑中，坑洞內出現火光。

青海西寧路面塌陷，救人黃衣少年被救出，來不及救媽媽。 (取材自新京報) 分享 facebook

男孩隨後被救出送往醫院，目前已無大礙。

青海紅十字醫院宣傳科工作人員透露，黃衣男孩救起的嬰兒是其弟弟。事發時，黃衣男孩將身邊的弟弟救起，轉身準備再救母親時發生二次坍塌，黃衣男孩掉入坑中，輕微擦傷。目前黃衣男孩母親仍處於失聯狀態。