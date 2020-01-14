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老夫婦租約到期退租 房東竟在床下掃出45公分炸彈

2020-01-14 21:52聯合新聞網 綜合報導

大陸有一名房東在去年12月打掃出租的房屋時，竟在床底下掃出一枚「57鋼製砲彈」，...
大陸有一名房東在去年12月打掃出租的房屋時，竟在床底下掃出一枚「57鋼製砲彈」，讓他嚇得趕緊報警處理。圖擷自新浪網
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作為房東最怕遇到惡房客，不管是不定期繳房租，還是退房後把屋子弄的一團亂，都會另房東相當頭疼。然而大陸有一名房東在去年12月打掃出租的房屋時，竟然在床底下掃出一枚「57鋼製砲彈」，讓他嚇得趕緊報警處理。

根據《新浪網》報導，這名屋主李姓男子，在2017年5月時將自己位於廣西省北海市海城區某社區的房屋，通過仲介出租給一對老夫婦居住，李男除了會定期向對方收房租外，鮮少與該夫婦來往與聯繫。

直到去年5月雙方合約到期，老夫妻也決定不再續租，但由於李男一直都在外地工作，因此也未在退租時立即清掃房屋。等到去年12月初他回屋內，準備將房子打掃一遍，不料當他掃到床底時，竟掃到了一大塊異物而引起他的警覺。

報導中提到，李男向警方表示，那塊重物被窗簾包裹著，於是他用力將重物從床底下拉出，掀開後竟發現是一枚砲彈，當下讓他嚇傻急忙報警。隨後警方到達現場後，發現這枚砲彈已年代久遠，身上佈滿生鏽的痕跡，由於警方不確定這枚炸彈是模型還是真的砲彈，因此趕緊疏散周邊住戶，並緊急向上級警察機關報告。

後來經民爆部門的專業技術人員鑑定，這枚砲彈長約45公分，為一枚57鋼製砲彈，目前警方也已將砲彈帶回處理，並對此事展開進一步調查。

房東炸彈房客租屋夫妻

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