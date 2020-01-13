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父低頭忙回手機訊息 抬頭後兒失蹤10天命喪工地

2020-01-13 19:29聯合新聞網 綜合報導

四川省一名父親帶兒子到酒樓吃飯，沒想到當他低頭回朋友訊息時，一時沒注意兒子動向，...
四川省一名父親帶兒子到酒樓吃飯，沒想到當他低頭回朋友訊息時，一時沒注意兒子動向，兒子竟然失蹤，10天後已成一具屍體。圖擷自紅星新聞
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低頭滑手機卻釀成天人悲劇！去（2019）年12月底大陸四川省宜賓縣硐底鎮的一名黃姓男子帶著4歲兒子，前往某酒樓吃飯喝酒，不料下午4點左右男子正在回朋友訊息時，一抬頭卻發現兒子不見了，結果10天後，警方在一處建築工地發現一具兒童屍體，經男子確認後，證實是自己的兒子銘銘。

根據《紅星新聞》報導，去年12月30日，黃男帶著4歲兒子前往某酒樓吃飯，到了下午4點20分左右，正當他在回朋友微信時，一時間沒注意兒子的動向，等抬頭後就發現兒子不見了。黃男提到，他自己只不過是低頭回了朋友幾條短信，時間並不算長。

直到1月9日，警方在硐底鎮某建築工地發現一具兒童屍體，經黃男辨認後，確認遇難的就是失蹤10天的兒子銘銘，他說工地距離酒樓400-500公尺，事發當下尋找孩子時，就已從工地外面經過好幾次了，當天警方在方圓5公里範圍內進行地毯式搜索，黃男家人也尋找到了第2天凌晨，但都一無所獲。

經過黃男進入事發現場觀察，發現導致銘銘喪命的是一個地鑽孔，雖然不知道深淺，不過鑽孔中有水，他解釋當時工地沒有封閉，但工地和公路之間有很大一個土堆，站在外面根本看不到工地內部，因此大家不知道裡面有地鑽孔，就沒有進入工地內部尋找。

報導中也提到，事發後工地方面已向黃男進行補償，案件也還在近一步調查中。

屍體微信失蹤

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