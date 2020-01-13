突發奇想獎學金變豬肉 網熱議：學費哪裡來？

貴州有一間私立學校為獎勵期末考考試成績優異的學生，以豬肉和豬腳為獎品。圖／擷自微博 分享 facebook 大陸受非洲豬瘟的影響，豬肉價格飆漲不停，也因如此讓民眾不敢買豬肉，甚至感覺豬肉比現鈔更值錢。近日貴州有一間私立學校為獎勵期末考考試成績優異的學生，以豬肉和豬腳為獎品，分別頒發給成績第一名學生30斤豬肉、第二名20斤豬肉、第三名1隻豬腳為獎勵。

綜合大陸媒體報導，貴州一間私立中小學，按照往例每學期都會對班上期末考試前三名的同學給予現金獎勵，第一名300元人民幣（約新台幣1300元），第二名200元人民幣（約新台幣865元），第三名100元人民幣（約新台幣432元）。

該校今年受到豬價飆漲而突發奇想，將獎勵由現金改換成豬肉，除了仍有實質獎勵外，帶肉回家更可增加過年氣氛。全校一到九年級總共有30個班1700餘名學生，全年每班期末考前三名學生頒發獎品獎勵，第一名學生可以獲得30斤豬肉（約25台斤），第二名獲頒20斤豬肉（約16.7台斤），第三名則可以得到1隻豬腳，一共90多名學生可獲得豬肉、豬腳。

許多大陸網友看到新聞後，紛紛留言回應「天啊！豬肉已經變成錢了嗎」、「家長要哭了，學費繳不出」、有網友回應「發豬肉，挺新鮮的」、「豬肉買不下手，有現成的可用」。

除學校送豬肉獎勵學生外，大陸貴州的銀行就曾推出「存款送豬肉」的活動，存戶只要存1萬元人民幣（約新台幣4萬元），就送一斤豬肉，還能抽獎。當日該銀行就送出逾千份豬肉，當然也為銀行帶來可觀的存款。