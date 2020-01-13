親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

郭台銘稱「非常喜歡蔡壁如」 蔡壁如：我們是一家人

男吞兩條黃鱔治便秘 忍腹痛一夜求診險喪命

2020-01-13 12:35香港01 向樂高

男子生吞黃鱔，遭咬破腸道險喪命。圖片來源／網易直播
男子生吞黃鱔，遭咬破腸道險喪命。圖片來源／網易直播
分享

坊間常流傳許多治病偏方，但不少方法治病不成反危及性命。南京一名男子因聽信「生吞黃鱔能治便秘」的說法，竟然真的生吞了兩條活黃鱔，其後卻劇烈腹痛，他苦忍一夜後才到醫院求醫，檢查時發現其腸道穿孔，情況十分危急，做手術後仍未脫離危險期。

誤信偏方出事的51歲男子在南京工作，由於有便秘的問題，他誤以為生吞活黃鱔能夠治療慢性便秘和前列腺炎，於1月8日中午吞了兩條黃鱔，之後開始劇烈腹痛，但因自己是外來勞工，家中沒有親友，故苦忍至翌日才到醫院求醫。

男子赴院時已出現腸道穿孔、瀰漫性腹膜炎、感染性休克等情況，性命垂危。男子照電腦斷層的畫面更令人吃驚，可見黃鱔在其腹內的細節。江蘇省中醫院普外科副主任孫海艦指，患者「靠近下腹部的腹腔裏面，有游離的兩條很粗的黃鱔，取出來以後繼續探查，附近乙狀結腸，距離腹膜大概10cm有一個接近2cm的穿孔」。他解釋，腸道傷口是被黃鱔咬穿，「吞進去是活的，腸道比較薄弱，一撕咬就會鑽出來」。

男子接受緊急手術後，目前尚未脫離生命危險，被轉往深切治療部繼續治療。

延伸閱讀：

台男買麥當勞整包薯條超迷你　大呻好無癮　網民：你唔識食喎！

女友一掌輕輕打肚　27歲男呼吸困難兼劇痛　 內臟移位需急做手術

文章授權轉載自《香港01》

腹痛偏方中醫

延伸閱讀

富二代結婚只請4桌！婚宴辦在食堂 賓客仍讚不...

3公尺長罕見深海魚出沒日本海岸 目擊者：不可...

她好奇「滿租中」的房子為何還要賣？ 網曝內幕...

妻見車上遺落女性用品他臉綠 真相大白還清白

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中千萬被告知搞錯? 領獎人卻是彩票店主表哥

2020-01-11 14:48

「史上最嚴徵信系統」 杜絕假離婚買房

2020-01-11 14:46

大陸秀野戰廚藝 5個人1小時可煮出300人份飯菜

2020-01-11 12:22

女為買iPhone欠高利貸！含淚捐卵、裸貸仍還不了債

2020-01-10 17:45

富二代結婚只請4桌！婚宴辦在食堂 賓客仍讚不絕口

2020-01-10 13:22

老公愛男人… 重慶女學霸閃婚半年跳樓亡

2020-01-10 12:53

深圳女多次投訴「不送貨上樓」 快遞員上門暴打

2020-01-10 12:52

影／她吃海底撈觀賞甩麵秀慘被店員「巴頭」 網笑瘋：下次要戴安全帽

2020-01-10 12:00

警察臨檢驚見「後車廂有人」 男子為載冰箱將老婆塞入

2020-01-10 10:56

美女學霸閃婚半年竟墜樓亡 絕望訴：帥尪與男曖昧

2020-01-09 16:52

影／母牛被宰殺前下跪流淚 感動網友眾籌解救

2020-01-09 16:09

北大女學霸寫上萬字論文 只為了給心上人烤羊腿

2020-01-09 15:23

楊冪愛穿的回力鞋 被驗出會導致兒童性早熟

2020-01-09 13:08

價值5000元快遞被掉包 郵政：只能賠200元

2020-01-09 13:07

1卡裸鑽7449元成交 商戶：標錯價不發貨 網友：人間迷惑

2020-01-09 13:05

心疼無法獨自生活 媽幫沒做過家事大一女兒徵保母

2020-01-08 20:51

工作4年同事從不邀吃飯、聚餐被遺忘 邊緣男怒開車撞公司

2020-01-08 17:18

太坑娃！廣西男醉駕肇事 推給10歲兒子頂罪

2020-01-08 16:25

捷豹違停擋道 杭州豐田女駕駛連撞11下強行開路

2020-01-08 16:24
看更多

熱門文章

環時總編胡錫進：武統台灣 將意味著中國與美國全面攤牌

2020-01-12 18:56

大選結果讓大陸丟掉幻想 陸專家：做好綠長期執政準備

2020-01-13 09:58

「師娘風韻高絕」變科研！馬屁論文登權威期刊 拿走千萬

2020-01-13 10:00

多國賀蔡總統歷史性票數連任 北京高度警覺

2020-01-12 21:25

陸首艘萬噸級驅逐艦 南昌號入列

2020-01-13 00:24

陸客萎縮澎湖縣擬開設兩岸小三通 便捷交通網衝刺

2020-01-12 18:09

關注總統大選 德媒：台灣選擇自由民主、北京誤判情勢

2020-01-12 18:47

大選落幕 香港民陣：感謝台灣人支持香港

2020-01-12 21:29

中國學者：選後對台工作 要增強台灣青年認同感

2020-01-12 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top