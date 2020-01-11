「史上最嚴徵信系統」 杜絕假離婚買房

定了！「史上最嚴徵信系統」20日上線，假離婚買房難。 (取材自新京報) 分享 facebook

人行徵信中心近日證實，第二代個人徵信系統暫定20日上線，新版個人徵信中增加了「共同借款」信息。業內人士表示，這意味著今後以假離婚名義買房的難度會提高，客觀上吻合了「房住不炒」的理念。

據悉，此次系統更新，提升性能、改進產品服務方式、完善系統管理以及優化信用報告，被稱為「史上最嚴徵信系統」。擬推出的新版信用報告增加了一些內容，包括國籍信息、共同借款、個人為法人擔保、法人為個人擔保等信息。特別是「共同借款」一項，指的是一筆貸款由兩個或兩個以上借款人共同承擔連帶償還責任的借款，應對夫妻共同還款時雙方均會有貸款記錄。

有中介人士表示，新版徵信系統對離婚者購房影響相當大。在舊版徵信報告中，婚姻中誰主貸，負債就體現在誰的身上。離婚之後，只要一方「淨身出戶」，沒有房子也沒有貸款記錄，仍可享受首套房貸的政策福利。

此前，很多「假離婚買房」者，就是透過銷戶洗白徵信的做法，讓一方享受首套購房優惠，僅以30%首付再次購買住房。新版徵信系統一旦實行，不管貸款是夫妻雙方哪一方主貸，都算共同體，離婚以後沒有貸款記錄的一方也算有貸款紀錄，首付要提高至70%至80%。

此外，新徵信系統也在信息更新時間上作了調整，這也意味著想利用銀行徵信更新緩慢的時間差，去申請貸款越來越行不通了。

另外，消費類大額貸款過去僅體現信用卡，不體現分期金額，新版徵信報告將體現分期時間和分期金額；同時個人欠稅、民事裁決、行政處罰甚至手機欠費、水電費欠費情況也會被記錄，這些個人「黑歷史」同樣影響房貸申請。