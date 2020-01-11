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中千萬被告知搞錯? 領獎人卻是彩票店主表哥

2020-01-11 14:48世界日報 北京11日電

買彩票中千萬被告知搞錯?領獎人卻是彩票店主表哥。 (取材自紫牛新聞)
買彩票中千萬被告知搞錯?領獎人卻是彩票店主表哥。 (取材自紫牛新聞)
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引發廣泛關注的西安千萬大獎彩票糾紛案，9日在西安市鄠邑區法院開庭審理。庭審中，彩票店主王先生承認千萬大獎的領獎人高某某是自己的表哥。審理該案的西安鄠邑區法院楊法官表示，該案標的大，事實爭議也大，所以不合適當庭宣判，但後期可能不會再第二次開庭了，若宣判肯定會公開。

揚子晚報報導，彩民姚先生聲稱於2019年7月17日用微信轉帳委託彩票店老闆買了20元十注體彩大樂透，幸運中了1001萬元。然而，彩票店老闆王先生卻告知，當初用微信發給他的彩票照片傳錯了，彩票另有主人。大失所望的姚先生向彩票店老闆多次交涉無果，便委託陝西至正律師事務所喻勝修律師起訴彩票店老闆和陝西省體彩中心。原告方還向法院申請了調查令，去年9月20日，由陝西省體育彩票管理中心出具的證明信息顯示，1001萬中獎彩票的領獎者為高某某。

彩票店。 (取材自紫牛新聞)
彩票店。 (取材自紫牛新聞)
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店主王先生在庭審中承認微信購彩票是常態，其程序是彩民微信付款、店主將所購彩票拍照發給彩民，本案中這種「彩票圖案發錯」的情況從來沒有發生過。但是，對於姚先生當日通過微信購買的那張中獎彩票，店主王先生並不認可，堅稱是自己發錯了。他還稱，姚先生只買了10元的彩票。喻勝修律師拿出姚先生20元的微信轉帳記錄質問，但王先生堅稱自己只是發錯了。

另據紫牛新聞報導，姚先生的代理律師喻勝修處獲悉，庭審中，彩票店主王先生承認千萬大獎的領獎人高某某是自己的表哥。中獎彩票的歸屬問題是庭審爭議焦點，但此案當庭未作宣判。喻勝修表示，如存在觸及刑法的行為，依據相關法律規定，涉案人量刑可在有期徒刑10年以上。

微信大樂透北京

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