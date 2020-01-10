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女為買iPhone欠高利貸！含淚捐卵、裸貸仍還不了債

2020-01-10 17:45香港01 向樂高

捐卵成了不少大學女生還網貸的方式之一。圖取自新聞晨報
捐卵成了不少大學女生還網貸的方式之一。圖取自新聞晨報
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大陸有一名女子為了買iPhone而借錢，後來更欠下5萬多人民幣（約新台幣21萬元），因為無法還錢，最後竟要靠捐卵、自拍裸照、試藥等還債，下場相當淒慘。

這名設計系大學生曉雯（化名），本來父母每月會準時轉2000、3000元生活費（約新台幣8600元至1萬2900元），但在大二時因丟了手機，她花了7000元（約新台幣3萬元）買了一部iPhone，生活費也因此拮据，曉雯沒有告訴父母，於是第一次使用貸款App借到2000元（約新台幣8600元）。

之後因為和男友交往，曉雯的開支愈來愈大，也愈來愈常用貸款App借錢。一家借款上限過了，曉雯就換另一家平台註冊、借錢，還上一家借款。連換幾個平台之後，所有平台都拒絕再借錢。經過多次借貸後，她的欠款累積到5萬多元（約新台幣21萬元）。2018年4月，大三下學期，曉雯想徹底還清貸款，想起在網上看過介紹捐卵還清貸款的文章，把心一橫決定私訊作者，對方介紹了一個中介給她。

中介把曉雯和不育的客人配對，如果成功捐卵可得到4萬元（約新台幣17萬元）人民幣的酬勞，無奈她前往廣州、上海體檢，都因卵泡發育不理想而不合格。直至2019年4月，她只能答應降低酬勞至2萬元（約新台幣8萬元）進行「盲捐」，不需要再經過篩選。

曉雯被帶到長沙一個別墅，曉雯稱當時「麻藥從肛門塞進去，我當時還找醫生多要了兩顆栓劑（麻醉用）。」取卵過程很短，不到15分鐘，全程曉雯只感受到強烈痛楚。

為了還錢，曉雯進行捐卵，以賺取2萬元（約新台幣8萬元）的酬勞。圖取自搜狐
為了還錢，曉雯進行捐卵，以賺取2萬元（約新台幣8萬元）的酬勞。圖取自搜狐
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但2萬元（約新台幣8萬元）的酬勞仍不夠還債，曉雯再次透過朋友介紹進行「裸貸」，用手持身份證的裸體照片替代借據。如果違約，放貸人以公開裸照或與逼迫借款人或其家人來還款要挾。對於過度借貸，曉雯表示「後悔，但後悔沒用。怪我當初太衝動消費」。現時還剩一萬多元借款尚未還清。

北京朝陽醫院生殖醫學中心醫生馬帥表示，市場上所謂「捐卵」是違法的， 而且非法取卵亦可能影響女子身體，促卵針可能引發卵巢過度刺激綜合症，取卵手術的穿刺針會在卵巢上留下創口，可能導致感染，引發多種併發症，出現積水、休克，還可能導致不孕，甚至死亡。

延伸閱讀：

由小賭10元到一身債　賭仔如何被財務公司拉入漩渦？

詹培忠向汕頭商會會長追1.1億　獲判勝訴　詹：好深嘅教訓

文章授權轉載自《香港01》

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