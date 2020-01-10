深圳女多次投訴「不送貨上樓」 快遞員上門暴打

深圳女子投訴快遞員遭上門毆打 (視頻截圖) 分享 facebook

家住廣東深圳市羅湖區的吳女士因多次投訴快遞員不送貨上樓，竟被對方登門報復。曾姓快遞員上門毆打吳女士，拿包裹捶打她頭部，並威脅她的人身安全。警方以非法侵入他人住宅及毆打他人將快遞員行政拘留20天，該員所屬的韻達深圳公司已將涉事快遞員開除。

北京頭條報導，被打的吳女士表示，曾姓快遞員多次將快遞貨品放在樓下不送貨上樓，她因此多次打電話向韻達公司總部客服投訴，但並未得到處理。

一段吳女士和曾男的通話錄音顯示，吳女士和曾男因快遞投放問題發生爭執，曾男稱吳女士多次投訴，要上門「找她麻煩」。

事後，曾男以送快遞為由進入吳女士家，並毆打吳女士，「頭上被捶了十幾下，全是包，手被打腫了」吳女士說。而在報警後該快遞員還威脅吳女士。

時間財經報導，當民警趕到，曾男仍態度蠻橫，威脅吳女士稱，「如果不是有法律，能把你打死」。經醫院檢查，吳女士為輕微傷。深圳警方對以非法侵入他人住宅及毆打他人合併執行，對曾男行政拘留20天。

報導指出，對於快遞員毆打消費者一事，韻達快遞深圳公司第一時間派員了解情況，要求涉事快遞員所在分部及時溝通客戶，向客戶賠禮道歉。目前，涉事快遞員已遭開除，該公司分部也進行培訓、整改。

互聯網分析師丁道師指出，此次事件並非個案，此前不時爆出消費者和快遞員關係緊張的案例，這背後曝露出了相關從業人員的審核以及培訓體系的不完善。