富二代結婚只請4桌！婚宴辦在食堂 賓客仍讚不絕口

大陸浙江一位富二代日前舉辦婚禮，僅席開4桌，婚宴相當簡單樸素。圖截自半島晨報 分享 facebook

日前，中國大陸浙江慈谿市一位身價千萬的富二代舉辦婚禮，但新郎新娘服裝樸素，婚宴也只請4桌，吃的還是公司的員工餐廳，低調排場讓眾人相當不解。不過，新郎的爸爸上台致詞說明原因後，感動在場所有賓客，新娘的朋友更大讚，這種婚禮才是真正的「炫富」。

根據陸媒報導，嚴紀光是大陸慈谿市一家電器公司的老闆，公司年產值上看億元。近日，嚴紀光的兒子嚴旭東娶妻，婚禮上不僅沒有水晶吊燈、花海和精美的五層蛋糕，新郎身上穿的還是舊西裝，就連新娘的婚紗日租金也不到新台幣5000元。整場婚禮僅耗費約1小時，儀式結束後，嚴家人便在公司食堂內擺了4張圓桌，讓30名賓客用餐，婚宴相當簡單。

在場的賓客高先生表示，先前雖聽說嚴紀光打算婚宴從簡，但真的第一次見到這麼樸素的婚禮。婚宴後半段，嚴紀光上台致詞時提到，「我和兒子定了個五年之約，下一個五年，公司交給他，社會責任交給他」，希望嚴旭東結婚這天，能在親友的見證之下，攬下「企業家的責任」。

被問到會不會擔心婚禮過於簡便，被外界批評「摳門」，嚴紀光則回應，兒子結婚不用大排場一直是他的心願，兒子和媳婦也理解他的想法。事實上，嚴家人將辦婚宴省下的110萬人民幣（約新台幣460萬元），捐給觀海衛5個村莊，用於幫助當地弱勢家庭。

對此，新娘張琴飛則說，「我們一頓飯可能是貧困家庭一個月的生活費，把這筆錢省下來幫助人更有意義」。對此，新娘的朋友們大讚，這種婚禮才是華麗的「炫富」，不過炫的是精神的富足。