警察臨檢驚見「後車廂有人」 男子為載冰箱將老婆塞入

張姓駕駛將老婆塞進後車廂，只為將冰箱放在後座。圖擷自 微博 分享 facebook

中國大陸近日傳出一起離奇交通事件，一名員警在高速公路收費站臨檢時，發現一台人貨混裝的轎車，仔細一看發現後座塞了一個大冰箱，而後車廂內竟然躲著一個人，原來駕駛是要將冰箱運回老家，但發現塞不進後車廂內，只好叫老婆代替冰箱入內，讓冰箱放在後座，而這理由也讓員警傻眼，直呼這種辦法根本在玩命，事情曝光後，許多網友紛紛留言，表示這位駕駛的老婆還不如冰箱重要。

根據「現代快報」報導，蘇州常熟交警大隊員警於1日早上6點多在高速公路收費站查獲一台5人座轎車，員警走近發現轎車內擁擠不堪，後座擺著一台大冰箱，而後車廂甚至有一個人縮捲在內，員警見狀後立即叫駕駛下車，經詢問後發現後車廂內的人原來是張姓駕駛的老婆，因為快要過年了，兩人準備載著冰箱返回鹽城老家，但因為冰箱體積太大，塞不進後車廂，便要求老婆在出發前待在後車廂內，讓冰箱橫躺在後座。

員警聽完張姓駕駛解釋後，便立即指正說「你塞後車廂肯定不行，你高速上萬一有一個追尾事故，怎麼辦呢，你人命都沒有了」，而員警也發現車內後座還有另一乘客，同樣也因冰箱佔據太多位置，而未能繫上安全帶。事後張姓駕駛被要求繳交罰款，而他也已另行叫車將冰箱運回去。

事情曝光後，許多網友紛紛留言，表示「老婆不如冰箱重要」、「把老婆裝冰箱裡，還能省下後車箱」、「老婆不配坐副駕？副駕乾嘛用的？」、「實在坐不下，可以讓老婆叫個車回家嘛，這個真的匪夷所思」、「冰箱才是親的，老婆什麼的只是個意外而已」、「以前我真見過把孩子塞後車箱的」。