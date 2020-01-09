親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜凱道造勢還沒開始 主辦單位：人數已破10萬人

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

美女學霸閃婚半年竟墜樓亡 絕望訴：帥尪與男曖昧

2020-01-09 16:52聯合新聞網 綜合報導

羅女被人稱為「美女學霸」，長得漂亮又頂著高學歷，讓父母很是驕傲。圖／擷自湖北經視
羅女被人稱為「美女學霸」，長得漂亮又頂著高學歷，讓父母很是驕傲。圖／擷自湖北經視
分享

大陸重慶一名漂亮的女學霸，畢業後認識一位風度翩翩的男子，兩人快速地陷入熱戀，僅在一起5個月後便結婚。本以為2人會過上人人稱羨的幸福生活，沒想到女子在婚後半年就跳樓身亡，讓他的父母傷心不已。而女子會想不開的原因，竟是因為心愛的丈夫「愛上男人」。

綜合陸媒報導，大陸重慶31歲的羅姓女子，頂著博士畢業的光環，一直都是父母的驕傲。女子畢業後，在同學的介紹下認識程姓男子，2人急速地陷入熱戀結婚，婚後也十分恩愛。直到某天程男突然向羅女提出「分房睡」的要求，讓羅女開始檢討自己是不是做得不夠好，還曾經上網求助網友。當時，就有網友提醒羅女，認為程男「可能是同性戀」。

長時間被冷落的羅女，再三逼問程男到底怎麼了，程男只好向羅女承認自己是雙性戀的事。但程男也向羅女表示，自己是因為愛她才結婚的，更下跪希望羅女原諒他。原先決定放下此事的羅女，在事後又發現程男的手機中，有跟其它男子的曖昧訊息，讓她痛心地決定離婚。沒想到羅女卻在當晚，意外地從自己的家中跳樓身亡。

羅女的父母表示，在女兒出事之前，曾絕望地告訴他們「程男不喜歡女人」，認為女兒的死與程男脫不了關係，決定控訴程男。四川華西律師事務所張志剛律師指控程男，隱瞞自己是同性戀進行騙婚，導致羅姓女子產生嚴重的心理抑鬱傾向。程男未盡到夫妻間法定的互相扶助義務，過錯和不作為與羅女的死亡有因果關係，至少應承擔50%的法律責任。律師也對程男提出賠償金和精神撫慰金等共63萬元人民幣（約新台幣272萬元）的請求，但武侯法院近日宣判駁回此訴訟請求。

兩人熱戀5個月便閃婚，沒想到結果竟是如此。圖／擷自湖北經視
兩人熱戀5個月便閃婚，沒想到結果竟是如此。圖／擷自湖北經視
分享

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

雙性戀離婚

延伸閱讀

男友嫌做路邊攤太窮還劈腿 女5年後曬房產賓士...

不熟學姊丟喜帖好尷尬 網友傳授「回覆妙招」輕...

騎懷孕駱駝慘遭拋飛斷手 女怒告售票網站未先告...

飛機上用「腳」滑螢幕 搭機常客：第一次看到這...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北大女學霸寫上萬字論文 只為了給心上人烤羊腿

2020-01-09 15:23

影／母牛被宰殺前下跪流淚 感動網友眾籌解救

2020-01-09 16:09

楊冪愛穿的回力鞋 被驗出會導致兒童性早熟

2020-01-09 13:08

價值5000元快遞被掉包 郵政：只能賠200元

2020-01-09 13:07

1卡裸鑽7449元成交 商戶：標錯價不發貨 網友：人間迷惑

2020-01-09 13:05

心疼無法獨自生活 媽幫沒做過家事大一女兒徵保母

2020-01-08 20:51

工作4年同事從不邀吃飯、聚餐被遺忘 邊緣男怒開車撞公司

2020-01-08 17:18

太坑娃！廣西男醉駕肇事 推給10歲兒子頂罪

2020-01-08 16:25

捷豹違停擋道 杭州豐田女駕駛連撞11下強行開路

2020-01-08 16:24

四川老人繩吊7歲孫 垂降救貓 網友炸鍋：貓才是親生的？

2020-01-08 12:49

13歲女掃雪3小時 凍傷手指恐需截肢

2020-01-08 12:46

汕頭待宰懷孕母牛三步一跪求生 結局很暖…

2020-01-07 13:10

廣州地陷月餘 才找到遇難者 另有1對父子失聯

2020-01-07 13:09

曾因施工圖未審被罰…恆大武漢項目 腳手架坍塌致6死

2020-01-07 13:08

怕爆！「傳染性疾病治療室」驚見鬼手拍玻璃 網嚇壞：末日前兆？

2020-01-07 12:00

寒冬迫半裸幼女通街走 安徽狠母自己穿羽絨：鍛煉她身體

2020-01-07 09:51

兩歲男童誤吞19顆巴克球 致腸胃穿孔吐綠色苦水

2020-01-05 19:18

吃過上千個扇貝 他幸運吃到最小螃蟹「豆蟹」

2020-01-05 15:07

哈士奇變狼來了 偷吃雞抓進派出所

2020-01-05 15:05

結局比電影更精彩！大陸女遇網戀騙局被凹129萬 騙徒後來竟愛上她

2020-01-05 10:48
看更多

熱門文章

工作4年同事從不邀吃飯、聚餐被遺忘 邊緣男怒開車撞公司

2020-01-08 17:18

香港反送中近7000人被捕 逾半手機被「爆開」

2020-01-09 00:28

武漢不明原因肺炎 病原體初判為新型冠狀病毒

2020-01-09 09:34

同樣北漂 台青喊苦…為何陸青卻能活出創意？

2020-01-09 11:00

心疼無法獨自生活 媽幫沒做過家事大一女兒徵保母

2020-01-08 20:51

北大女學霸寫上萬字論文 只為了給心上人烤羊腿

2020-01-09 15:23

中國大陸駐外使館數量全球第一

2020-01-08 21:31

武漢肺炎 我發現2符合通報個案

2020-01-09 00:28

武漢肺炎 北京大學醫學部教授：人傳人可能性大

2020-01-09 14:01

江蘇稱「8000萬人僅17人未脫貧」 網友狠酸

2020-01-09 00:16

看問題／脫貧卻更貧 百姓的中國夢？

2020-01-09 00:22

武漢8名不明原因的病毒性肺炎患者出院

2020-01-08 21:02

世衛：武漢肺炎禍首 疑為新型冠狀病毒

2020-01-09 09:31

影／母牛被宰殺前下跪流淚 感動網友眾籌解救

2020-01-09 16:09

美女學霸閃婚半年竟墜樓亡 絕望訴：帥尪與男曖昧

2020-01-09 16:52

人民幣官價升至逾五月高點

2020-01-08 23:34

香港示威影響 聯合航空認列減損9000萬美元

2020-01-09 14:51

大陸瑞幸咖啡店數超越星巴克

2020-01-08 23:34

陌陌發布《2019主播職業報告》24.1%月入人民幣逾萬元

2020-01-08 22:48

香港海洋公園申請百億港元紓困

2020-01-09 13:52

在岸人民幣升破6.93關口 創去年8月來新高

2020-01-09 15:45

大陸30億人次春運明上路 武漢疫情恐擴散

2020-01-09 13:52

大陸春運明天啟動 估發送旅客30億人次

2020-01-09 11:37

陸將全面開放油氣勘查開採市場 兩岸油氣合作有譜？

2020-01-09 12:07

空品變好了 廣州藍現身天際

2020-01-09 01:52

美報告指北京侵蝕香港自治 港府：反對外國干預

2020-01-09 10:34

工信部再點名15款侵害用戶權益APP 瑞幸咖啡在列

2020-01-08 21:27

武漢8名染不明原因的病毒性患者今日出院

2020-01-08 21:12

王毅會見阿盟秘書長 稱支持以阿盟為平台應對挑戰

2020-01-08 21:29

美伊緊張人民幣即期匯價雙升 在岸創去年8月以來新高

2020-01-09 10:07

高德與HERE宣佈海外地圖合作，與百度搶國際市場

2020-01-08 22:10

包頭稀土交易 破2千億元

2020-01-09 01:52

胡潤中國500強民企：阿里巴巴稱冠 騰訊第二

2020-01-09 10:49

李克強：快快還清民企欠款

2020-01-08 23:34

天津海關退運1.5萬噸洋垃圾

2020-01-09 01:52

大陸自然資源部：全面開放油氣勘查開採市場

2020-01-09 11:18

大陸貨出口 貿易救濟案、金額雙減

2020-01-09 01:52

反送中近7000人被捕 保安局：疑受外地訓練

2020-01-09 13:23

龐培歐談香港：中共履諾才是正軌

2020-01-09 00:35

反滲透法 傾向個案認定

2020-01-08 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top