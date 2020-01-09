美女學霸閃婚半年竟墜樓亡 絕望訴：帥尪與男曖昧

羅女被人稱為「美女學霸」，長得漂亮又頂著高學歷，讓父母很是驕傲。圖／擷自湖北經視 分享 facebook

大陸重慶一名漂亮的女學霸，畢業後認識一位風度翩翩的男子，兩人快速地陷入熱戀，僅在一起5個月後便結婚。本以為2人會過上人人稱羨的幸福生活，沒想到女子在婚後半年就跳樓身亡，讓他的父母傷心不已。而女子會想不開的原因，竟是因為心愛的丈夫「愛上男人」。

綜合陸媒報導，大陸重慶31歲的羅姓女子，頂著博士畢業的光環，一直都是父母的驕傲。女子畢業後，在同學的介紹下認識程姓男子，2人急速地陷入熱戀結婚，婚後也十分恩愛。直到某天程男突然向羅女提出「分房睡」的要求，讓羅女開始檢討自己是不是做得不夠好，還曾經上網求助網友。當時，就有網友提醒羅女，認為程男「可能是同性戀」。

長時間被冷落的羅女，再三逼問程男到底怎麼了，程男只好向羅女承認自己是雙性戀的事。但程男也向羅女表示，自己是因為愛她才結婚的，更下跪希望羅女原諒他。原先決定放下此事的羅女，在事後又發現程男的手機中，有跟其它男子的曖昧訊息，讓她痛心地決定離婚。沒想到羅女卻在當晚，意外地從自己的家中跳樓身亡。

羅女的父母表示，在女兒出事之前，曾絕望地告訴他們「程男不喜歡女人」，認為女兒的死與程男脫不了關係，決定控訴程男。四川華西律師事務所張志剛律師指控程男，隱瞞自己是同性戀進行騙婚，導致羅姓女子產生嚴重的心理抑鬱傾向。程男未盡到夫妻間法定的互相扶助義務，過錯和不作為與羅女的死亡有因果關係，至少應承擔50%的法律責任。律師也對程男提出賠償金和精神撫慰金等共63萬元人民幣（約新台幣272萬元）的請求，但武侯法院近日宣判駁回此訴訟請求。

兩人熱戀5個月便閃婚，沒想到結果竟是如此。圖／擷自湖北經視 分享 facebook

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