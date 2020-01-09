北大女學霸寫上萬字論文 只為了給心上人烤羊腿

北大學霸為研究烤羊腿，寫了上萬字論文分析。圖／ 微博 分享 facebook

2月14日的情人節將至，許多人都迫不及待想要跟心上人表白，但又為採取何種表白方式、能否獲得滿意的結果等事猶豫不決、態度掙扎。北京就有一名二十出頭的研究生，使出渾身解數，烤出心上人想吃的羊腿，成功表白，獲取天菜芳心。

根據大陸媒體報導，這名研究生周瑤（化名），是北京大學的學生。因為知道自己喜歡的男生喜歡吃羊腿，因此埋頭苦讀，研究如何才能烤炙出羊腿的最佳風味。周瑤不僅翻遍了數百篇論文，自己也花了上萬字寫了一篇長篇論文，探究羊腿的炙烤方式。這篇論文針對羊的品種差異、表現遺傳、共生菌群、高壓醃製技術等內容深入剖析，字數上看萬字。周瑤為了實驗，甚至還買了好幾隻羊腿，把室友們都餵胖了，最後終於成功擄獲男方的心和胃，點頭答應交往。

新聞一出，網友們都不禁笑翻。有網友表示，「學霸的世界我不懂啊」、「不愧是學霸，追男神都這麼厲害」、「職業吃貨」、「不開烤羊腿的店真是對不起你的研究」，也有網友提出羊腿料理的簡略重點，「簡單的說，新疆的羊烤著好吃、內蒙的清燉、寧夏的紅燒」，也有網友表示，說不定其實是暗黑兵法，「我覺得她脫單的主要原因不是因為論文，而是她把周圍的人都餵胖了。」

北大學霸為研究烤羊腿，寫了上萬字論文分析。圖／ 微博 分享 facebook