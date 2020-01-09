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楊冪愛穿的回力鞋 被驗出會導致兒童性早熟

2020-01-09 13:08世界日報 北京9日電

楊冪愛穿的迴力鞋 (取材自微博)
楊冪愛穿的迴力鞋 (取材自微博)
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楊冪等中國藝人時興穿的回力鞋，一度引起時尚潮流。日前，回力鞋業一款童鞋被檢測出含有可致「兒童性早熟」成分鄰苯二甲酸酯。回力鞋業回應稱，已對相關產品作了下架處理。樣品不合規是因為材料問題，該材料為外購材料。

綜合媒體報導，鄰苯二甲酸酯是一種廣泛使用、性能優良的增塑劑，可使塑料從硬塑料轉變為韌性塑料，但是，鄰苯二甲酸酯也是一種環境激素，不僅對人體多個系統均有毒害作用，還會影響青少年發育，甚至致使男孩「女性化」等。其實不少塑料製品中都會出現鄰苯二甲酸酯超標的風險，比如學生常用的包書皮、橡皮，甚至書寫筆的筆桿中，不少也都能檢出問題。

迴力鞋被驗出含致兒童性早熟塑化劑 (取材自微博)
迴力鞋被驗出含致兒童性早熟塑化劑 (取材自微博)
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回力鞋業方面表示，關於童鞋檢測不合格一事，公司正全力配合市場監管局做好該產品的進一步調查和復檢工作。相關產品去年9月已經終止了生產和銷售，並同步作了下架處理。回力鞋業承諾，公司將不斷完善質量管理體系，加強對相關工廠的產品質量監管力度。

據報導，有網友認為，回力對發現的問題進行調查並回應，給消費者一個明確交代，積極的態度是值得肯定的；但材料購買權利還是歸公司所有，採購部門有責任，「童鞋含性早熟成分，如果日常的服裝鞋帽的質量都得不到保證，那兒童的健康成長從何而來呢？」

還有網友指出，當越來越多的品牌選擇全外包策略，品控成為一個共性難點。「回力是我們不少人童年的回憶和情懷，但是質量還是要抓，不然我們不會為回憶和情懷買單。」

在20世紀70年代，回力鞋幾乎就是中國運動休閒鞋類的唯一象徵。到80年代時，擁有一雙回力鞋在青少年中已經是相當時尚的潮人標誌。作家王朔曾有一段話形容當年回力鞋的紅火：「文革時社會秩序大亂，這款鞋和軍帽一樣是小流氓搶劫的主要目標。經常看到某帥哥穿著『回力』神氣地出去了，回來光著腳，鞋讓人扒了。」

回力鞋吸引了眾多市場經營者的目光，一時間掀起了一股加盟熱潮，回力鞋業的終端專賣模式就此快速發展。目前，回力鞋已達上千家專賣店，其中時尚精品專賣已進入部分大城市一線商圈，與國際名牌同台迎客，這也是回力民族品牌的歷史回歸。

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