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心疼無法獨自生活 媽幫沒做過家事大一女兒徵保母

2020-01-08 20:51聯合新聞網 綜合報導

一名媽媽幫上大一的女兒尋找保母，照顧生活起居。圖擷自看點快報
一名媽媽幫上大一的女兒尋找保母，照顧生活起居。圖擷自看點快報
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許多人上大學後都會離開家鄉到學校附近或宿舍獨立生活，不過日前大陸卻有一名媽媽擔心女兒一個人生活會沒辦法照顧自己，而且父母沒有時間常常陪她，因此她就想幫自己18歲剛上大一的女兒「找保母」，不過這卻讓網友們看傻眼，認為媽媽太寵小孩，但這名媽媽卻認為女兒從小到大沒做過家事，不認為自己幫她請保母有什麼不妥。

根據「看點快報」報導，大陸湖北襄陽市一名媽媽近日在微博朋友圈PO出一則徵保母啟示，內容提到「誠心為上大一的女兒找一位能照顧她生活起居的保母」，工作內容需要洗衣做飯、收拾房間、打掃衛生與照顧日常，希望保母的年紀在45歲到52之間，還需要會做家常菜，媽媽更強調工資待遇優，希望過年後就可以開始上班。

對於大一學生還需要保母照顧讓許多網友看傻眼，不過這名媽媽卻表示「女兒上大學嘛，我跟她爸爸工作都很忙，沒時間照顧她，想到請個保母照顧她，也方便一些」，她也提到，因為女兒從小到大都沒做過什麼家事，而且一個人在外生活讓她很不放心，所以才想找保母，她更強調錢不是問題，只要女兒過的好就好。

對此許多網友都表示不解，紛紛留言撻伐「大學生應該能照顧自己了吧」、「都多大的人了，還要別人顧？」、「還從來沒聽說過大學生還需要保母的」、「行，有錢想請什麼人不行」，不過這名媽媽也提到，女兒身邊也有很多同學都是給保母照顧的，所以她並不覺得有什麼不妥。

因為女兒從小就沒做過什麼家事，她擔心女兒無法獨自一人生活。圖擷自看點快報
因為女兒從小就沒做過什麼家事，她擔心女兒無法獨自一人生活。圖擷自看點快報
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大學生保母

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