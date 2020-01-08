捷豹違停擋道 杭州豐田女駕駛連撞11下強行開路

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杭州一名女司機車子停在停車場內，被一台捷豹（Jaguar）擋住無法駛出，又連絡不上人，氣得她倒車連撞11下，將捷豹撞開後駛離現場。目前，女車主已經自首，捷豹修復賠償預估至少4萬元（人民幣，下同，約5760美元），還有可能遭到刑拘。

都市快報報導，日前一段視頻在杭州捷豹車友微信群中引起熱議。車友群裡有網友說，「從視頻看，豐田車應該開的出去的，只要耐心多拐幾把就行，可能是這個女司機技術太差」，也有群友說，「車子擋住別人肯定是不對的，至少車上應該留個聯繫方式」。

事件發生在杭州桐廬利時百貨停車場裡，這是一個綜合性商場，有不少餐廳、KTV和購物場所，平時人氣很旺，停車位也很難找。

視頻中，一輛捷豹SUV當時並沒有停在停車位上，而是橫著停在停車位前的通道上，正好擋住了停在停車位裡面的白色豐田越野車。4日晚上8點40分左右，豐田車因為被捷豹擋住無法駛出，先後11次倒車撞擊捷豹的側面，直到將捷豹撞開後駛離了現場，導致捷豹的一側兩扇車門嚴重變形。

交警隨後聯繫上了豐田車的車主。第二天一早，楊姓女駕駛來到交警隊自首。

楊女表示，當時急著要回去，發現捷豹車上沒有留下任何聯絡方式，打了114提醒對方挪車，等了十幾分鐘對方車主也不來，氣憤之下駕車撞開了擋住自己的捷豹車。

交警表示，楊女的行為屬於故意損毀他人財物，如果車損達到5000元（約720美元）以上，楊女可能被刑事拘留。

杭州一家捷豹4S店指出，捷豹車的車門受損嚴重，可能要整體更換，兩扇車門的價格加上工時大約在4萬元左右。