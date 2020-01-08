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四川老人繩吊7歲孫 垂降救貓 網友炸鍋：貓才是親生的？

2020-01-08 12:49世界日報 北京8日電

來源：YouTube

愛貓被困在陽台上你會怎麼營救牠？網路上近日流傳一段影片，內容顯示四川南充一對老夫婦因為飼養的愛貓跑到住家樓下4樓陽台，竟然將自己的7歲孫子身上綁上繩子，從五樓「垂吊」至四樓陽台救貓。驚險的營救過程讓鄰居捏把冷汗，也引發網友熱議，有人讚老人有智慧，也有人批評老人不顧男童安全，「這貓是親生的，但孩子不是」。

老人用繩吊7歲孫子從5樓懸空下樓救貓網友炸鍋 (視頻截圖)
老人用繩吊7歲孫子從5樓懸空下樓救貓網友炸鍋 (視頻截圖)
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綜合媒體報導，對於影片引發討論，轄區居委會回應稱，老人與男童是祖孫，兩人均平安，已對當事人進行批評教育。

據報導，被繩子綁著的男童先是站在三樓的遮雨台上，後來爬到四樓陽台邊位，試圖抓住貓咪放入袋中，嚇得周圍鄰居紛紛呼喊「危險」。但站在五樓陽台的家人不聽勸阻，待男童抓到貓後，才合力將男童慢慢拉到樓上，過程十分驚險。

驚險的營救過程引發熱烈討論，不少網友批評老人這樣的行為太危險，「孩子父母看到不知道會怎麼想」、「貓4樓掉下去，不會死，等鄰居回來絕對沒問題。萬一繩子沒弄好，這孫子，4樓掉下去，不死也殘」、「貓是親生的，這孩子不是」，也有人認為，「貓在那個位置，屁事沒有，一點危險都沒有」。

老人用繩吊7歲孫子從5樓懸空下樓救貓網友炸鍋 (視頻截圖)
老人用繩吊7歲孫子從5樓懸空下樓救貓網友炸鍋 (視頻截圖)
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不過，也有人為祖孫倆叫屈，「掉下來了你譴責老傢伙亂來沒問題，成功了不應該表揚老者智慧嗎？利用生活中的機會從小鍛鍊小孩的勇氣，教育孩子敢於敢當主動解決困難的能力」、「上綱上線的，沒覺得有什麼大不了，防護做好就是，為啥現在的國人一點冒險精神都沒有」。

北京

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