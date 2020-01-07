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曾因施工圖未審被罰…恆大武漢項目 腳手架坍塌致6死

2020-01-07 13:08世界日報 北京7日電

影片來源：YouTube

中國恆大旗下的一個武漢項目於1月5日下午發生坍塌事故，事故造成六人死亡、五人受傷。此次事故發生在武漢巴登城生態休閒旅遊開發項目的一期工程，該項目又叫恆大科技旅遊城，位於武漢市江夏區。事發工地於2009年奠基，計畫6年內完成建設，但其間一度近乎停滯，還曾因施工圖未經審查被城建部門行政處罰。

恆大武漢項目腳手架坍塌，六人死亡五人受傷。 (視頻截圖)
恆大武漢項目腳手架坍塌，六人死亡五人受傷。 (視頻截圖)
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綜合媒體報導，江夏區政府新聞辦公室於1月6日上午對外通報稱，1月5日15時30分左右，項目飲食中心工程部分腳手架突然坍塌，有11名工人被困，江夏區隨後展開搜救工作。事發當天救出6人，其中1人搶救無效死亡，另外5人受傷；而6日搜救出來的5人最終均告身亡。目前事故現場還在進行全面排查清理，事故具體原因尚在調查中。

武漢巴登城項目於2008年立項，2009年正式奠基，原計畫6年內完成建設。據了解，該項目規畫總占地10000畝，總計容建築面積達到130萬平方米，其宣傳資料顯示，該項目涵蓋生態旅遊、生態居住、酒店、商業、溫泉SPA、體育公園等多種產品形態。

2017年，嘉凱城集團用12億元買下武漢巴登城全部股權後，僅過3個月便宣布將以不低於30.39億元的價格出售武漢巴登城項目的全部股份。2017年年底，經過一系列股權運作，恆大集團以56億元的掛牌價競得武漢巴登城100%股權。

公開資料顯示，該項目為湖北省重點工程。但因巴登城一些高端項目沒有批文，部分銀行停貸，項目原擬建設的高爾夫球場也被主管部門叫停。近幾年，巴登城生態休閒旅遊開發項目曾近乎停滯。

據天眼查顯示，2015年8月，武漢巴登城項目因施工圖設計文件未經審查擅自施工被武漢市江夏區城鄉建設局行政處罰，罰款金額為20萬元；2018年9月，項目又因施工設計文件未經審查及未取得施工許可證擅自施工，被武漢市江夏區城鄉建設局行政處罰，責令施工方改正違法行為，罰款金額為26萬餘元。

事故北京

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