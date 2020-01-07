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廣州地陷月餘 才找到遇難者 另有1對父子失聯

2020-01-07 13:09世界日報 廣州7日電

影片來源：YouTube

去年12月1日上午9時28分，廣東廣州大道北與禺東西路交界處地面突然塌陷，該處為地鐵11號線沙河站施工區域。正好經過該處的1輛清污車及1輛電動單車掉落其中，共有3人被困。事隔1個多月，搜尋人員6日發現了1名失聯者遺體，其餘兩名失聯人員的搜尋工作仍在持續進行中。

時隔一個月，廣州地陷找到第一位遇難者，在地下21米處找到。 (取材自新京報)
時隔一個月，廣州地陷找到第一位遇難者，在地下21米處找到。 (取材自新京報)
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綜合媒體報導，廣州地鐵稱，發生塌陷後，應急搶險指揮部千方百計組織搜尋失聯人員。通過連日來24小時不間斷地搜尋，6日凌晨4時30分，搜尋人員在搜尋區域地下21米左右，發現了1具遺體，經初步確認，該遇難者為羅姓失聯人員。相關情況已通知失聯人員家屬。此前官方發布消息稱，羅某，53歲，湖南省耒陽市人。

另2名失聯人員為一對石姓父子，父親51歲，兒子27歲，都是湖南人。父親到廣州工作十幾年，是廣州紅鑫清潔服務有限公司的老闆，兒子近幾年才隨父親到此。石先生的新婚妻子喻女士說，地陷發生後，她第一次靠近坑洞時，看到了清污車側翻在坑洞中，但未尋到公公和丈夫的影，坑洞裡滿是黃土：「能看到車子尾部，沒辦法到坑洞的另一邊，看不到駕駛位。」

喻女士稱，不久後她再次進入現場，看到坑洞擴大，「又發生了一次塌陷，清污車只能看到三分之一了。」此後，她被請到封鎖線外，看到現場工作人員開始回填坑洞，「不管人是死是活，都要見到才行。」

廣州市政府新聞辦隨後召開記者會表示，指揮部是根據專家組意見，在現場馬上加固，以防再次塌方，是為了保證救援才做的。

一名地鐵一線工作人員表示，地鐵施工一般分為明挖和暗挖，事故現場屬於採用暗挖法施工，從下方開挖。而地鐵施工造成地面塌陷的原因主要有幾種，包括地下水流過大、土質太差、未及時加固、未超前註漿以及地下擾動等等。

廣東省水利水電研究院相關專家在現場解讀稱，塌陷速度快，水也不斷湧上來，事故範圍不斷擴大，因此採取了多種救援措施也無法靠近，為保證救援人員的安全，需要搭建救援平台。

廣州大學博士生導師、註冊岩土工程師林本海表示，塌方擴大速度快，且多次塌方，救援人員無法靠近，且塌方迅速發展靠近高架橋的地基，也危及地下的重要管線設施。為了確保次生災害不再發生，所以對塌陷進行了加固處理。該專家認為，目前的方案是合理的。

事故單車

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