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寒冬迫半裸幼女通街走 安徽狠母自己穿羽絨：鍛煉她身體

2020-01-07 09:51香港01 撰文：方蕙珊

穿紅色羽絨衣的女子抱着上身赤裸、只穿短褲的女童。（微博影片截圖）
穿紅色羽絨衣的女子抱着上身赤裸、只穿短褲的女童。（微博影片截圖）
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在安徽肥西縣一個屋苑，一名女子身穿羽絨、帶着頸巾卻任由女兒赤裸上身，有居民不忍小女孩捱凍，好心上前勸阻，但得到的卻是冷冷的回應：「我不讓孩子穿衣服，管你們甚麼事！」她還聲稱這是要鍛煉女兒的身體。

當地名邦西城國際小區屋苑的居民近日相繼向傳媒反映稱，經常見到一名女子在屋苑內抱着沒穿上衣、年僅兩三歲的女童四處走動。雖然不太清楚二人的關係，但女童一直叫該名女子做「媽媽」，故不少居民均認為她們是母女關係。

由居民拍攝的片段所見，穿紅色羽絨衣的女子左手推着嬰兒車，右手抱着赤裸上身僅穿短褲的女童，由於正值寒冬，衣衫單薄的女童冷得身體發抖。有街坊指出，該名女子經常這樣帶著女兒上街，他們見到都覺得心痛，曾多次上前勸阻，惟對方卻無動於衷。

「我不讓孩子穿衣服，管你們甚麼事！」

居民稱看不過眼大人穿着棉襖，還有棉鞋和頸巾，女童卻捱冷，有人試過脫頸巾讓女童戴上，但就遭狠母使勁拿着頸巾，不讓女童戴上並直言：「我不讓孩子穿衣服，管你們甚麼事！」居民無計可施下只好報警，當地派出所確認，警方曾為此事多次到場了解，並對女孩的家人作出批評教育。

屋苑物業管理公司職員表示，涉事女子是屋苑一名業主，接獲投訴後已即時聯絡女童的父親。管理公司一名姓陳的經理稱，一開始以為該戶家庭的經濟環境不好，但事實並非如此，女童父親強調這是妻子的育兒方式；目前女孩已由嫲嫲接走，其母亦返回娘家，而女童的媽媽已意識到自己的不足，願意今後修正育兒手法，而女童的父親亦請假留在家中照顧了孩子好幾天。

延伸閱讀：

港媽瘋傳恐怖虐兒片　女童僅穿內褲　慘遭女子瘋狂腳踩兼臀部壓臉

【虐兒．上】官民觀念依舊落後　預防虐童須更整全政策

文章授權轉載自《香港01》

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