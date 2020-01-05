吃過上千個扇貝 他幸運吃到最小螃蟹「豆蟹」

華希昆蟲博物館館長趙力喜歡吃海鮮，日前竟在扇貝中吃出「世界最小種類螃蟹」---豆蟹；他自己和豆蟹的「邂逅」是「可遇不可求」。

紅星新聞報導，趙力吃過了上千個扇貝，這還是第一回，他說，自己一個朋友為了找豆蟹，買過幾十斤扇貝也沒有覓得。

報導說，趙力日前在網上買了開袋即食的蒜蓉扇貝，當吃到一個扇貝的時候，舌頭在扇貝裡碰到了異物，「以為是石子。」他不敢再嚼，小心翼翼地把這個異物給弄了出來放在桌子上，發現這個異物顯然不是石子，分明是一隻螃蟹的模樣，有螯、步足，不過這隻螃蟹太袖珍了，步足展開也不過2厘米，中間身體不過5毫米。

趙力查過資料後說，豆蟹是甲殼亞門十足目豆蟹屬動物的統稱，是螃蟹中的侏儒，因形似小豆，故稱為豆蟹，「它們被稱作世界上最小的螃蟹種類，常與水母、海葵、貝類(扇貝、貽貝等)和棘皮動物共棲或寄生。」，他解釋，以前有朋友想要採集豆蟹做標本，「在海鮮市場買了幾十斤扇貝、牡蠣，一個一個地打開來找，也沒有找到。」就是趙力自己，吃過上千個扇貝，也是第一回碰到豆蟹。趙力覺得，自己的那位朋友可能運氣不太好。

據報導，這隻豆蟹放在華希昆蟲博物館地下室，要不是趙力特別指出，還真不容易發現。要想看清，要麼湊很近，要麼得拿上放大鏡。和趙力館藏的青城山的細齒溪蟹幼體標本以及一隻始新世螃蟹化石比起來，這隻豆蟹的個頭不值一提。

據查豆蟹與扇貝關係的研究中，多數情況下將豆蟹視作扇貝的病蟲害，豆蟹寄生在扇貝的外套腔中，能奪取食物，妨礙攝食，對扇貝的腮有一定損傷，使扇貝身體瘦弱。