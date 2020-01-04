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外賣員趕時間送餐「筷子卡電梯」 超慘下場曝光

2020-01-04 16:03聯合新聞網 綜合報導

大陸這位外送員為了搶快，將筷子放在電梯門上，導致電梯卡住故障。圖擷自看看新聞
大陸這位外送員為了搶快，將筷子放在電梯門上，導致電梯卡住故障。圖擷自看看新聞
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近期外送平台崛起，許多人紛紛投入外送行業做起外送員，而迫於時間壓力，許多外送員在送餐時會想辦法節省時間，讓自己接更多單，但在搶快的過程中也要注意行為安全性，以免造成意外發生。中國大陸廣西省一位外送員日前在送餐時，因為想讓電梯停住，方便送完餐能立刻下樓，於是就放了一根筷子在電梯門上，希望將電梯卡住，沒想到電梯卻發生故障，事後這名外送員也被主管帶去社區登門道歉，並寫下承諾書。

根據「看看新聞」和「看點快報」報導，事件發生在廣西省南寧市，外送員上個月4日晚間6點左右到了該棟大樓，正當他踏出34樓的電梯門準備送餐時，他又突然轉身將一根筷子放在電梯門口處，希望將電梯卡住，爭取送外送的時間，未料不久電梯仍然持續往下運作，到達29樓時發生電梯卡頓、停止運行，電梯故障後該社區管理人員立即聯絡維修人員前往檢查，經過半小時的維修後才恢復正常。

管理人員調閱監視畫面，發現原來是外送員的行為使電梯故障，管理人員肖月說「後期也打電話去客服這邊，然後把這件事告知他們，讓他們過來處理，大概是過了24小時以後吧，他們那邊的主管就帶著這個外送員，來到這邊跟我們道歉，並且寫了一個承諾書。」

之後為了避免類似事件再次發生，社區管理會也在電梯入口處張貼相關公告，規定外送和快遞人員進出社區送貨的時間，也提醒外送員不要因為趕時間，去做一些破壞公物的事情。

外送員電梯

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