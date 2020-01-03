擲硬幣「搞飛機」 安徽男祈福舉動判賠1.7萬美元

他向飛機扔2硬幣，判賠航空公司12萬。 (取材自微博) 分享 facebook 中國近年頻發乘客在搭機前向飛機投擲硬幣「祈福」行為，當事乘客除接受行政處罰外，航空公司也開始向乘客索賠。一名安徽男子日前在登機過程中，向飛機發動機投擲硬幣，導致航班取消，近期判決結果出爐，該男須賠償航空公司12萬3000餘元人民幣（約1.76萬美元）。該男一審後曾提出上訴，辯稱經濟困難，又怪機場無廣播禁止。

上游新聞報導，安徽省安慶市宜秀區人民法院一審宣判，2019年2月17日在安慶天柱山機場向飛機發動機投擲硬幣的陸姓乘客，被判決賠償雲南祥鵬航空12萬3000餘元，陸姓乘客在一審後提出上訴，但隨後自行撤回了上訴。

據安慶警方調查，事發當日，雲南祥鵬航空由安慶至昆明的8L9960航班在乘客登機過程中，地面工作人員在飛機機身附近地面發現兩枚硬幣，立即報警處理。

經調查，陸姓乘客承認自己在登機時向飛機左側發動機方向扔擲兩枚硬幣。陸男隨即被公安機關控制。

警方調查發現，28歲的陸姓乘客認為向飛機投擲硬幣可祈福保平安，遂在登機過程中，將兩枚1元硬幣扔向飛機機身方向。陸男投擲硬幣的行為導致航班取消，全體旅客滯留安慶長達17小時，已涉嫌擾亂機場正常生產秩序，被處以行政拘留7日。

法院2019年5月13日開庭審理祥鵬航空控告陸姓乘客財產損害賠償糾紛一案。祥鵬航空稱，事發後需要對飛機進行排故和維修，並安排旅客過夜住宿和航班補班飛行運送旅客，因此產生維修排故費用、旅客住宿費用、旅客賠償費用等一系列支出，共計12萬3000餘元。

陸姓乘客則稱，祥鵬航空主張的賠償費用過高；自己已受到行政處罰，也認識到自身錯誤，希望法院能酌情判決。陸姓乘客一方還表示，陸男文化水平不高，事發時是第一次坐飛機，不知道自己的行為會造成嚴重後果，機場廣播沒有播報提醒旅客注意事項，祥鵬航空在此事中也有一定過錯。不過法院並未採納相關辯護意見。

另據報導，乘客向飛機發動機投擲硬幣「祈福」情況近年時常發生，祥鵬航空在去年2月、3月就連發兩起。

祥鵬航空工程人員表示，發動機作為飛機最核心的部件和動力來源，一旦吸入類似硬幣的物體，恐導致整台發動機損傷，甚至可能引起發動機故障起火並失去動力。