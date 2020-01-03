親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

選舉公報出爐 竟有立委候選人政見寫「敗選感言」

巴格達戰爭舞台！美軍炸死伊朗革命衛隊「軍事總督」

失業夫偷買年貨給父母 妻罵愛面子「不退貨別想回家」

2020-01-03 13:06世界日報 北京3日電

來源：YouTube

一段夫妻吵架的視頻近日在網上瘋傳，勾起網上兩派聲音激辯。視頻中，丈夫為老家的父母買昂貴年貨被妻子發現，妻子大為光火，對著丈夫發飆，並要求其退貨。

丈夫為老家的父母買昂貴年貨被妻子發現，妻子大為光火，對著丈夫發飆，並要求其退貨。...
丈夫為老家的父母買昂貴年貨被妻子發現，妻子大為光火，對著丈夫發飆，並要求其退貨。 (視頻截圖)
分享

北京頭條客戶端報導，這段視頻是2019年12月31日發布的，視頻中，一位女士在小區裡對丈夫怒吼：「好幾千塊錢呢大哥！你為什麼不和我商量？」丈夫不停地小聲解釋，妻子還是不解氣，不時推搡丈夫，跺著腳憤怒地喊：「你去超市買的橘子都是打折的，結果給你爸媽買年貨花了好幾千！今天你必須給我退（款）了，不退別想回家！」

丈夫為老家的父母買昂貴年貨被妻子發現，妻子大為光火，對著丈夫發飆，並要求其退貨。...
丈夫為老家的父母買昂貴年貨被妻子發現，妻子大為光火，對著丈夫發飆，並要求其退貨。 (視頻截圖)
分享

視頻發出後，被不少網友轉發。有網友力挺女方，認為不和妻子商量就給父母花錢，是對妻子的不信任、不尊重；也有網友同情男方，覺得孝敬老人本意是好的，看他妻子的暴脾氣，如果之前商量的話，說不定什麼都不讓買了。

據報導，視頻在網上引起討論後，當事者張女士表示，她已在小區業主群裡看到這段視頻，覺得「很難為情」。

張女士稱，她與丈夫都是外地人，在北京工作，平時收入不算高。丈夫三個月前沒了工作，家庭經濟壓力較大。今年兩人計畫去丈夫的老家過年，沒想到丈夫做了件讓她非常惱火的事。

「我發現，他在網上買了好幾千的東西要寄到老家去，想孝敬家裡老人。」張女士說，丈夫平時經常網購，主要是給家裡買些日用品，這次多買酒水、海鮮、乾果等年貨。

「回老家帶些年貨是應該的，我也不是不明事理的人，但你得和我商量啊。每個家庭的經濟條件都不一樣，我們家有房貸，平時支出比較大，加上他三個月沒收入，這次花得有些多，我不同意。我覺得他除了孝敬老人，還有個原因是放不下面子，想讓家裡人覺得他在北京過得風光，不差錢，這不是死要面子活受罪嗎？」

現在張女士已與丈夫和好。她說當時自己有些衝動，發那麼大火也沒必要，現在兩人在一起商量給家裡帶什麼東西，不希望別人太關注他們的家事。

北京年貨

延伸閱讀

橘子手遊改版 吃補丸

任賢齊武漢開唱兼當導遊 帶父母返鄉探親服務只...

女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

三芝公共托育中心啟用 雙薪家庭育兒福音

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

擲硬幣「搞飛機」 安徽男祈福舉動判賠1.7萬美元

2020-01-03 13:07

國考鐵飯碗擠破頭 女子下毒陷害榜首只為遞補

2020-01-02 21:12

迎接新年！ 天空竟驚見「3顆太陽」

2020-01-02 20:59

女放10箱煙火幫父慶生 鄰近雞場釀「雞踩雞」致246隻死亡

2020-01-02 17:26

被詐騙6萬元 男傳一張「自拍照」讓對方嚇壞秒還

2020-01-02 15:27

「不求業績看人品」東莞公司年終獎 送200萬湖景房

2020-01-02 12:53

「做人不能太絕」賊撬開保險箱櫃 有120萬只偷27萬

2020-01-02 12:53

重慶30層摩天樓大火 3分鐘燒穿

2020-01-02 12:51

一年有365天 但庚子鼠年為什麼會有384天？

2020-01-02 11:28

正妹相親出車禍截肢 酒駕男：嫁我就付醫藥費

2020-01-01 16:08

驚見對面陽台貼出SOS求救 鄰居報警才知誤會大了

2020-01-01 15:53

求「歐趴」啥事都能做？ 清大生拜楊冪原因曝光

2019-12-31 15:48

太感動！交往11年還原告白現場 整棟宿舍點燈幫求婚

2019-12-30 21:05

暖心外送員緊抱受傷孩童 不顧客人催單引網友稱讚

2019-12-30 17:04

打開微波食品雞蛋爆炸 他右眼遭蛋黃噴濺「險些失明」

2019-12-30 16:53

8歲童坐電動車尾「遭貨車猛撞下體重創變形」 一粒睾丸飛甩失蹤

2019-12-30 16:08

月領18K女子嫌棄68K男友 理由曝光網勸：快放生

2019-12-30 14:46

男子月台踢導盲犬 被勸阻還怒嗆路人拿出證據

2019-12-30 14:36
看更多

熱門文章

他向飛機扔2硬幣 判賠航空公司51萬

2020-01-02 15:24

被詐騙6萬元 男傳一張「自拍照」讓對方嚇壞秒還

2020-01-02 15:27

國考鐵飯碗擠破頭 女子下毒陷害榜首只為遞補

2020-01-02 21:12

陸學者稱 中共將在未來30年實現兩岸和平統一

2020-01-03 09:10

中國淡水魚之王— 長江白鱘 宣告滅絕

2020-01-03 10:01

女放10箱煙火幫父慶生 鄰近雞場釀「雞踩雞」致246隻死亡

2020-01-02 17:26

武漢市場爆不明肺炎 口罩、板藍根全搶光

2020-01-02 18:55

中共傳暫停滬倫通計劃 涉政治因素

2020-01-02 15:37

不能忘的古早味！一碗粥體會「精忠報國」 中華魂都在裡面

2020-01-03 11:00

迎接新年！ 天空竟驚見「3顆太陽」

2020-01-02 20:59

港警大圍捕 又見12歲被逮

2020-01-02 23:59

雷軍：未來5年在「5G+AIoT」戰場 至少投入2,188億元

2020-01-02 14:18

爆發不明原因肺炎 武漢華南海鮮市場休市

2020-01-02 14:18

「習五條」一周年 邱垂正：中共才是台海現狀的破壞者

2020-01-02 19:19

陸調控房市趨嚴 地王進退兩難

2020-01-03 01:54

不滿母重男輕女 17歲少女帶妹輕生：以後指望妳兒子吧

2020-01-02 16:29

財新製造業PMI為51.5 與官方PMI不一致

2020-01-02 22:15

小米砸2,188億元 投資5G

2020-01-02 23:25

阿婆當街擄幼女放進嬰兒車 稱「想自己撫養」

2020-01-03 12:38

外媒：螞蟻金服已申請新加坡數位銀行牌照

2020-01-02 15:22

國鐵 今年將投產新線逾4千公里

2020-01-03 01:49

「嫁出去就不是一家人」家裡獲2拆遷房 房產證寫弟名字

2020-01-02 15:35

兵馬俑觀眾 破900萬人次創新高

2020-01-03 01:52

習五條周年 劉結一述成果

2020-01-03 00:01

哈爾濱機場 完善亞洲航線網

2020-01-03 01:52

香港元旦游行：中途被叫停 數百人被捕

2020-01-02 19:16

大陸去年房市調控620次 創史上新高

2020-01-02 15:15

繼阿里之後 傳港交所有意拉網易、攜程香港二次上市

2020-01-02 14:51

去年調控620次 破紀錄

2020-01-03 01:54

台資富邦華一銀行 獲准承銷寧波、重慶市政府債券

2020-01-03 11:33

2年砸35億人民幣給大連一方 萬達未獲一分股權

2020-01-02 18:51

朱光耀：大陸保持較快對外貿易增長

2020-01-02 14:10

聯想前副總裁 加入陣營

2020-01-02 23:25

疑北京授意 哈佛中國學者企圖盜竊癌症樣本被捕

2020-01-02 13:45

降準效應 陸股匯雙漲

2020-01-02 23:25

罕見曬美照推尼泊爾旅遊 中國女大使侯艷琪刷屏

2020-01-03 13:10

武漢不明原因肺炎患者集中隔離治療 禁家屬探視

2020-01-02 15:03

鐵路 將深化對外開放和走出去工作

2020-01-03 01:49

去年二手車異地成交 價高23%

2020-01-03 01:54

春節催生新職業…春運客服鼓勵師 日薪高達一萬元

2020-01-03 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top