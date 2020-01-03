失業夫偷買年貨給父母 妻罵愛面子「不退貨別想回家」

來源：YouTube

一段夫妻吵架的視頻近日在網上瘋傳，勾起網上兩派聲音激辯。視頻中，丈夫為老家的父母買昂貴年貨被妻子發現，妻子大為光火，對著丈夫發飆，並要求其退貨。

丈夫為老家的父母買昂貴年貨被妻子發現，妻子大為光火，對著丈夫發飆，並要求其退貨。 (視頻截圖) 分享 facebook

北京頭條客戶端報導，這段視頻是2019年12月31日發布的，視頻中，一位女士在小區裡對丈夫怒吼：「好幾千塊錢呢大哥！你為什麼不和我商量？」丈夫不停地小聲解釋，妻子還是不解氣，不時推搡丈夫，跺著腳憤怒地喊：「你去超市買的橘子都是打折的，結果給你爸媽買年貨花了好幾千！今天你必須給我退（款）了，不退別想回家！」

丈夫為老家的父母買昂貴年貨被妻子發現，妻子大為光火，對著丈夫發飆，並要求其退貨。 (視頻截圖) 分享 facebook

視頻發出後，被不少網友轉發。有網友力挺女方，認為不和妻子商量就給父母花錢，是對妻子的不信任、不尊重；也有網友同情男方，覺得孝敬老人本意是好的，看他妻子的暴脾氣，如果之前商量的話，說不定什麼都不讓買了。

據報導，視頻在網上引起討論後，當事者張女士表示，她已在小區業主群裡看到這段視頻，覺得「很難為情」。

張女士稱，她與丈夫都是外地人，在北京工作，平時收入不算高。丈夫三個月前沒了工作，家庭經濟壓力較大。今年兩人計畫去丈夫的老家過年，沒想到丈夫做了件讓她非常惱火的事。

「我發現，他在網上買了好幾千的東西要寄到老家去，想孝敬家裡老人。」張女士說，丈夫平時經常網購，主要是給家裡買些日用品，這次多買酒水、海鮮、乾果等年貨。

「回老家帶些年貨是應該的，我也不是不明事理的人，但你得和我商量啊。每個家庭的經濟條件都不一樣，我們家有房貸，平時支出比較大，加上他三個月沒收入，這次花得有些多，我不同意。我覺得他除了孝敬老人，還有個原因是放不下面子，想讓家裡人覺得他在北京過得風光，不差錢，這不是死要面子活受罪嗎？」

現在張女士已與丈夫和好。她說當時自己有些衝動，發那麼大火也沒必要，現在兩人在一起商量給家裡帶什麼東西，不希望別人太關注他們的家事。