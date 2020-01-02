國考鐵飯碗擠破頭 女子下毒陷害榜首只為遞補

肖男及何女聯手陷害國考第一名的許姓女子，最後東窗事發，兩人近日接受審理。圖/ 我們視頻 分享 facebook

在台灣被視為是「鐵飯碗」的公務員，在大陸也是每年都有上百萬人擠破頭考公職。大陸一名何姓女子，為了擠進只有1名缺額的一處公家單位，竟想盡辦法陷害國考第一名的許姓女子，花錢買通人員在許女的水中摻進毒品再舉發其吸毒，想讓第二名的自己遞補到唯一的名額。最後何女的惡行被警方揭發，近日判決結果終於出爐，何女與同夥必須服刑且繳納罰金，全案可再上訴。

根據《新京報》報導，警方在2018年3月曾接獲民眾報案，北京市順義區一間農業公司中的一名許姓員工，有吸食冰毒的習慣。員警前往搜查後，果真在許女的鍵盤底下發現一包毒品，且許女的尿液檢查亦呈現陽性反應。許女當場喊冤、痛哭失聲，表示自己根本沒有吸過毒。

許女的主管、同事得知此事後，立即站出來替她澄清，認為許女是被陷害的。員警在調查期間也發現疑點重重，畢竟一位國考榜首的女子，為何無故要吸毒自毀前程呢？且許女在國考通過前，有通過體檢，檢驗報告中未有任何異常數值。許女開始回想近日一些不尋常的事件，像是告知她國考成績的不是考試中心，而是一名何姓女子；還收到過一封匿名郵件，表示只要許女願意放棄最後一關體檢，就可以獲得100萬人民幣（約新台幣430萬元），但許女從未動搖。

警方隨後調閱了許女辦公桌附近的監視器，才發現公司的一位新人肖男，在許女離開位子後，偷偷地在許女的電腦鍵盤上動手腳，並將冰毒摻入許女的水中，再向警方告發許女吸毒。原來是與許女同時參加國考的一名何姓女子，因只得到第二名失去錄取機會，因此雇用肖男，想用計害許女失去錄取資格，好讓自己上位。

法院終於在近日開庭審理此事，認定何女與肖男犯下欺騙他人吸毒罪，判2人有期徒刑8個月及罰金1萬元人民幣（約新台幣4.3萬元）。何女當庭表示不服判決，肖男則無異議，全案可再上訴。