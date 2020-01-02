迎接新年！ 天空竟驚見「3顆太陽」

大陸吉林在2019的最後一天天空中竟出現了3顆太陽的特殊景象。圖擷自 微博 分享 facebook

世界各地都在迎接2020的到來，而在2019的最後一天大陸吉林出現了天文奇景，有民眾在天空中拍到了「3個太陽」的景象，照片曝光後立刻引起熱烈討論，更有居民表示「活了30多年第一次看到」，對此專家說明這是一種稱為「幻日」的大氣光學現象。

綜合陸媒報導，大陸吉林在2019年12月31日早上8點多時天空中竟出現了3個太陽的奇景，特殊的景象至少維持了20分鐘，而3個太陽的光暈剛好形成一個半圓，難得景象造成當地居民搶拍，也讓看到的民眾嘖嘖稱奇，更有居民表示「活了30多年第一次看到」。

影像曝光後在網路上被瘋狂轉傳，特殊奇景也引起網友們熱烈討論，對此大陸天氣首席分析師胡嘯指出，這是一種大氣光學現象「幻日」（sun dog），另外兩個太陽是因為冰晶折射而產生的幻像。

胡嘯也提到要形成這種奇景的條件非常嚴苛，不僅須具備低於攝氏零下20度的低溫，而且空氣中要有足夠的水氣，還有因為出現的時間大都在日出後到上午或日落期間，因此太陽的仰角需要接近地平線，他更表示這個現象需要具備的氣象條件較為嚴格，也因此比較少見。

難得一見的特殊奇景引起網友們熱烈討論，並紛紛留言表示「長這麼大第一次看到」、「2019年最美好的禮物」、「再湊齊7個就能召喚后羿射日了」，也有網友開玩笑提到「有3個太陽有什麼用，照樣零下20度」、「東北的太陽中看不中用，只具備照明功能」。