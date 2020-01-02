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女放10箱煙火幫父慶生 鄰近雞場釀「雞踩雞」致246隻死亡

2020-01-02 17:26香港01 記者李納德／報導

養雞場內有200多隻雞疑被煙花嚇到互踩而死，養殖戶要深埋處理。圖／梨視頻影片截圖
養雞場內有200多隻雞疑被煙花嚇到互踩而死，養殖戶要深埋處理。圖／梨視頻影片截圖
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為了賀壽而大放煙花，竟然會令大批隻雞嚇死？四川宜賓敘州區安邊鎮致和村一名女子為了替父親慶祝50歲生日，在公路上燃放10箱煙花，歷時十多分鐘。不過，這陣璀璨的煙火卻疑嚇壞了鄰近雞場的2000多隻雞，釀成恐怖的「雞踩雞」場面，結果有246隻死亡，翌日馬上要深埋處理。雞農稱損失達1.5萬人民幣（約新台幣6萬5千元），經村委調解後，認為放煙花的家庭要承擔三分一費用，但該家庭質疑無法證明放煙花跟雞隻死亡有關。

事發於上周六（去年12月28日），是致和村村民饒某的50歲生日，其女兒小饒和女婿為他賀壽，請來大班親朋戚友慶祝，更在公路旁放了10箱煙花，施放了十多分鐘，中間停了一段時間再放完，要分兩次才放得完。

到了晚上9時許，饒某接電話得知鄰近的雞場發生雞隻互相踩踏的事件，導致246隻雞死亡，疑因被煙花聲浪嚇到所致。事發的養雞場距離放煙花地點約100米，場內有逾2000隻馬上要賣的成年土雞，放煙花時雞隻應早已入睡。

雞場管理員稱，雞在夜晚看不見東西（夜盲），俗稱「雞摸眼」，而且生性膽，如受到驚嚇就會跳來跳去，當牠們晚上被巨響嚇醒，會本能地朝同一個方向擠。雞場負責人接受內地媒體訪問時稱，雞受嚇後會擠在一起，發生「雞踩雞」情況，因雞隻本身處於熟睡狀態，受嚇後反應會很大，過往已有不少例子，而雞場附近不可以放煙花炮仗已是常識。雖然事件導致雞場損失很大，但負責人稱大家份屬鄰居，只會要求賠償三分一。

從雞場照片可見，場內有大批雞隻死亡，連雞棚區域的一根木樑都斷裂了，相信是上千隻雞暴動起來壓斷的。事發翌日，村委調查後決定由養雞場、管理員及饒家各承擔三分一損失。不過，小饒不同意要賠償，她提出自家門前都養了20隻雞，但沒有死亡，所以無法證明煙火與死了200多隻雞有關，而且家裏有經濟困難。

公安指事發地點未有禁止燃放煙花，小饒亦稱如果不想有人放煙花，雞場應事先提醒。有內地律師就稱，煙花炮仗與雞的死亡沒直接因果關係，建議雙方以協商處理，若沒達成共識，就需要搜集更多證據才可以透過法院解決。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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