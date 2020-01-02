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被詐騙6萬元 男傳一張「自拍照」讓對方嚇壞秒還

2020-01-02 15:27聯合新聞網 綜合報導

男子被詐騙7萬元，報警後警方機靈傳了警服自拍給對方，嚇得詐騙集團立刻還錢。圖擷自...
男子被詐騙7萬元，報警後警方機靈傳了警服自拍給對方，嚇得詐騙集團立刻還錢。圖擷自騰訊網
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近年來詐騙集團猖獗，不少民眾都有接過詐騙電話的經驗，日前大陸一名男子考慮要貸款買車，正好接到推銷貸款的電話，使得他心動的馬上答應，結果卻被騙走了人民幣1.6萬元(約新台幣6.8萬元)，事後報警處理，在警方傳了身穿警察制服自拍照給詐騙集團後，對方才嚇得趕緊把錢全數歸還。

根據「騰訊網」報導，近日武漢一名常姓男子接到一通自稱是小額貸款公司的客服電話，詢問是否需要資金借貸，當時男子正在考慮購買一輛農用車，聽到有人願意主動借錢給他，於是讓他非常心動。

對方為了取得男子信任，更傳了公司的營業執照等資料給他，之後雙方簽訂借貸合約，此時貸款公司要求男子的帳戶內必須要有貸款金額的40%，以證明有還款能力，男子聽聞後便立刻向友人借了人民幣1.6萬元(約新台幣6.8萬元)，並存進自己的戶頭內。

不久之後男子收到一組驗證碼，他沒想太多就把驗證碼傳給貸款公司，結果卻收到他的1.6萬元被轉出的通知，這時貸款公司表示這是正常的現象，並希望男子繼續往戶頭存入五千元，更表示第二天會連同貸款的金額一起轉帳到他的帳戶裡，此時男子驚覺自己可能被詐騙，連忙報警處理。

警方接獲報案後直接打電話與詐騙集團溝通，但對方卻仍持續要求匯錢，隨後警方傳了一張身穿警察制服的自拍照給對方，並命令他立刻還錢，在詐騙集團看到警察的照片後驚覺事態嚴重，才趕緊把之前轉走的錢全數歸還給男子，事件也才得以圓滿落幕。

詐騙集團警察制服自拍

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