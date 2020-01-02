重慶30層摩天樓大火 3分鐘燒穿

「重慶李嘉誠」開發樓盤突發大火，有目擊者稱3分鐘從2樓燒到30樓，市民合力掀開堵路車。 (取材自華西都市報) 分享 facebook

重慶渝北區加州花園A4棟一高層住宅樓1日發生火災，2至30層外陽台不同程度著火，30多台消防車、200多名消防員趕赴現場救援，目前火勢已被撲滅，現場共營救疏散260餘人，暫無人員傷亡。火災原因正進一步調查中。

據央視新聞客戶端消息，由於樓高超過20層，消防人員的水龍只能夠到大樓中段，靠近樓頂的幾間房間不停燃燒。

有目擊民眾表示，現場火勢非常大，「幾分鐘時間就竄上去了，起火原因聽說是二樓一位住戶熏製臘肉點燃了雨棚」。另一位現場目擊者所發布的朋友圈稱，「3分鐘，從2樓直接燒到頂樓30樓」。據悉，火勢燃燒近4小時，期間熱心的物業管理人員不顧危險往樓上走，挨家挨戶呼告大家撤離。

「重慶李嘉誠」開發樓盤突發大火，有目擊者稱3分鐘從2樓燒到30樓，市民合力掀開堵路車。 (取材自華西都市報) 分享 facebook

中新網報導，「我正在包餃子，突然聞到了燒紙的味道，只聽見媽媽大喊快跑。」家住A4棟的張女士表示，什麼都來不及拿，現在身上穿的衣服都是親戚資助的。

另據澎湃新聞報導，一段現場視頻顯示小區道路被堵，附近市民合力掀開堵路車輛。

一位長期從事社會火災防控的專家表示，高層著火快的主因有二：一是「煙囪效應」，二是部分高層建築外保溫材料使用可燃材料，或保溫材料之間沒設置防火隔離帶，或隔離帶設置不符合標準，埋下隱患。

加州花園由中渝置地於1997年建成，共19棟、3761家住戶。值得一提的是，中渝置地背後的當家人張松橋在資本市場上素有「重慶李嘉誠」的稱號。2006年底，他僅用一年時間就讓土地儲備從400萬平方米猛增至1000萬平方米以上，張松橋因此摘下了「重慶首富」、「西南最大地主」兩項桂冠。