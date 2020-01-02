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「做人不能太絕」賊撬開保險箱櫃 有120萬只偷27萬

2020-01-02 12:53世界日報 北京2日電

民警勘查發現，竊賊拿走了27萬元，現場還留下93萬元現金，其中一捆10萬的現金還...
民警勘查發現，竊賊拿走了27萬元，現場還留下93萬元現金，其中一捆10萬的現金還是特地剪開的。 (取材自看看新聞)
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杭州市一家企業去年底發生一起盜竊案，財務室裡裝有120萬元現金的保險櫃被人撬開，竊賊拿走27萬元，現場還遺留93萬元現金。對此，竊賊落網後表示，做人不能太絕，所以經過一番糾結後只拿了一小部分，但仍難逃法網。

看看新聞報導，被盜的保險櫃位於企業四樓，因為準備發工資，企業在保險櫃裡放了120萬的現金，10萬元一捆，一共12捆。民警勘查發現，竊賊拿走了27萬元，現場還留下93萬元現金，其中一捆10萬的現金還是特地剪開的。

民警勘查發現，竊賊拿走了27萬元，現場還留下93萬元現金，其中一捆10萬的現金還...
民警勘查發現，竊賊拿走了27萬元，現場還留下93萬元現金，其中一捆10萬的現金還是特地剪開的。 (取材自看看新聞)
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經過分析研判，警方在無錫某商場成功將田姓嫌疑人抓獲。34歲的田某有過兩次盜竊企業保險櫃的前科。田某交代，自己特地從無錫來到海寧，事先踩過點，並在作案過程中，戴手套、帽子，還蒙面，然後進入現場前不走大路，特意繞開監控。

田某表示，原本計畫著偷個幾萬塊就差不多了，而當撬開保險櫃時，被眼前的現金給驚呆了，但是他不敢拿太多，於是只拿了三萬。在天台上準備回去時，他想到外面還有一個二十來萬的欠款，又返回拿了24萬。

當田某再次踏上天台時，想著一不做二不休，於是他又第三次返回財務室，在保險櫃面前糾結，之後認為做壞人不能太絕，因為這一句話，田某心想這廠裡已經有很大損失了，就拿著到手的27萬離開了。

田某目前因涉嫌盜竊罪已被警方刑事拘留。

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