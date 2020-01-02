「不求業績看人品」東莞公司年終獎 送200萬湖景房

廣東一公司年終獎發200萬湖景房員工可拎包入住 (視頻截圖) 分享 facebook

每到年底，各家公司的年終獎勵就成為員工心中評比的大事。廣東東莞一公司近日發年終獎，獎勵兩名員工湖景房，每套價值近200萬（約28.6萬美元），員工只要拎包就能入住。「別人的公司」獎勵令網友羨慕不已，紛紛自薦要去該公司上班。

梨視頻畫面顯示，董事長鐘明宇表示，這個計畫已經準備一年，公司會篩選家庭困難員工，有計畫性地幫助。尤其是家有老小，獨自在異鄉漂泊打工的員工。他表示，贈送房產的標準並不是看個人業績，更看重其人品。願意為員工排憂解難，已經是該企業文化中的一部份。

這樣大的獎勵引起不少討論，網友大讚該老闆難得，詢問「還缺人嗎？」，也有網友質疑可信度，「重點房產的登記在誰名下？」、「只是宿舍吧」、「獎勵看人品的話，那我的人品可以住故宮」、「這員工怎麼看起來沒笑容呀？」

報導指出，在年底，中國企業發年終獎是考驗老闆智慧與經濟實力的時候，也是員工相互比較、決定跳槽的時刻。浙江溫州一家汽車公司「壕」氣送給100名優秀員工各一輛吉利新車，讓員工晉升有車階級。也有老闆玩心理戰，先放出不給年終的消息讓員工失望自動離職，再直接「扛著一大袋錢」來公司發給剩下的員工，消息一傳出，讓人大感「老闆套路不是一般的深」。