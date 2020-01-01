親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不挺自己人反支持傅崐萁 張善政罕動怒：要講100遍嗎

選前陷黑函風波 賴品妤上千份文宣遭警查扣

驚見對面陽台貼出SOS求救 鄰居報警才知誤會大了

2020-01-01 15:53世界日報 中國新聞組／北京1日電

「喂，警察嗎？你們快來，這裡有人求救啊！ 」大陸貴陽開陽縣警方28日接獲報案，指一戶民宅窗戶外貼著「SOS（國際求救信號）」，疑似在向路人求救。警方趕到後才發現，這是一位幼兒園老師拿著2020數字氣球在布置，但因為一個數字「0」的氣球漏氣了，只貼上「202」字樣，導致對面住戶看成「SOS」而緊張報警。

綜合媒體報導，開陽網警徐平獲報後，立即和同事趕到了該小區。民警挨家挨戶敲門，到了22樓，他們終於發現了貼著「SOS」的這家人。

屋主是名年輕女子，一開門看到警察也懵了。「我家什事都沒有啊，沒有求救過呀！」直到民警指著窗戶貼著的SOS氣球，女子才明白過來。原來， 這名女子是某幼兒園的教師，前幾天，幼兒園提前慶祝元旦活動，女子將「2020」字樣的氣球拿回家，但因為末尾的「0」氣球漏氣了，所以沒貼上窗戶。「202」讓對面的鄰居反看成是「SOS 」求救信號，緊急報警。

經過民警的提醒，女子拆除窗戶上的氣球，並承諾不會再做這樣的事，她也對那位熱心的鄰居和負責的民警表示了感謝。

該視頻在網上引起不少網友會心一笑，大讚報警人是「中國好鄰居」、「安全意識挺高的」、「誤會了總比出事沒人報警好」、「遠親不如近鄰呀」，也有網友提出疑問「真要求援會買氣球貼上SOS？」、「也許被偷看許久了」、「我剛收起我的望遠鏡了」。

一位幼兒園老師拿著2020數字氣球在布置，但因為一個數字「0」的氣球漏氣了，只貼...
一位幼兒園老師拿著2020數字氣球在布置，但因為一個數字「0」的氣球漏氣了，只貼上「202」字樣，導致對面住戶看成「SOS」而緊張報警。圖翻攝自貴陽都市報
分享

幼兒園警察

延伸閱讀

彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動...

搭高雄捷運跨年 禁帶各式氣球進站、上車

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

求「歐趴」啥事都能做？ 清大生拜楊冪原因曝光

2019-12-31 15:48

太感動！交往11年還原告白現場 整棟宿舍點燈幫求婚

2019-12-30 21:05

暖心外送員緊抱受傷孩童 不顧客人催單引網友稱讚

2019-12-30 17:04

打開微波食品雞蛋爆炸 他右眼遭蛋黃噴濺「險些失明」

2019-12-30 16:53

8歲童坐電動車尾「遭貨車猛撞下體重創變形」 一粒睾丸飛甩失蹤

2019-12-30 16:08

月領18K女子嫌棄68K男友 理由曝光網勸：快放生

2019-12-30 14:46

男子月台踢導盲犬 被勸阻還怒嗆路人拿出證據

2019-12-30 14:36

綠帽新郎復仇！「新娘偷腥片」婚禮上曝光 賓客看傻

2019-12-28 19:42

熱門文章

有這麼恨？兄妹大鬧靈堂 從棺材拖出父親遺體鞭屍

2019-12-31 16:50

習近平：九二共識基礎上 推動兩岸和平發展

2019-12-31 20:31

影／中國武漢不明肺炎病例 即起直航入境啟動登機檢疫

2019-12-31 19:03

SARS消失17年 抗煞專家分析重現江湖的可能性

2019-12-31 22:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top