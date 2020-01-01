驚見對面陽台貼出SOS求救 鄰居報警才知誤會大了

「喂，警察嗎？你們快來，這裡有人求救啊！ 」大陸貴陽開陽縣警方28日接獲報案，指一戶民宅窗戶外貼著「SOS（國際求救信號）」，疑似在向路人求救。警方趕到後才發現，這是一位幼兒園老師拿著2020數字氣球在布置，但因為一個數字「0」的氣球漏氣了，只貼上「202」字樣，導致對面住戶看成「SOS」而緊張報警。

綜合媒體報導，開陽網警徐平獲報後，立即和同事趕到了該小區。民警挨家挨戶敲門，到了22樓，他們終於發現了貼著「SOS」的這家人。

屋主是名年輕女子，一開門看到警察也懵了。「我家什事都沒有啊，沒有求救過呀！」直到民警指著窗戶貼著的SOS氣球，女子才明白過來。原來， 這名女子是某幼兒園的教師，前幾天，幼兒園提前慶祝元旦活動，女子將「2020」字樣的氣球拿回家，但因為末尾的「0」氣球漏氣了，所以沒貼上窗戶。「202」讓對面的鄰居反看成是「SOS 」求救信號，緊急報警。

經過民警的提醒，女子拆除窗戶上的氣球，並承諾不會再做這樣的事，她也對那位熱心的鄰居和負責的民警表示了感謝。

該視頻在網上引起不少網友會心一笑，大讚報警人是「中國好鄰居」、「安全意識挺高的」、「誤會了總比出事沒人報警好」、「遠親不如近鄰呀」，也有網友提出疑問「真要求援會買氣球貼上SOS？」、「也許被偷看許久了」、「我剛收起我的望遠鏡了」。