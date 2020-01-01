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正妹相親出車禍截肢 酒駕男：嫁我就付醫藥費

2020-01-01 16:08世界日報 中國新聞組／北京1日電

大陸安徽亳州渦陽縣女子小馬參加飯局，席上朋友介紹一名男子小張給她，但小馬對他並不中意。飯後小張開車送她回家，因為喝了酒，發生車禍，小馬因此截肢。男方竟然拒付後續醫藥費，還要求小馬嫁給他，並簽下諒解書才願意付錢。

AHTV第一時間報導，28歲的小馬由於外型清秀，許多人為她介紹對象。去年10月，朋友邀小馬吃飯，說是要給她介紹對象小張。小馬只看了小張一眼，就把對方給否定了。但出於禮貌，小馬還是和朋友、小張在飯店喝了幾瓶啤酒，隨後又到旁邊酒吧坐了一會。

小馬覺得既然沒看中對方，就打算騎電瓶車回家。但在場的人都希望小馬再坐一會，小張還把小馬的車鑰匙給拔走了。小馬說：「直到從酒吧出來，小張都沒把車鑰匙還給我，我很生氣，就走了。」

小張回憶說：「我當時喝得有點多，恍惚記得接到朋友的電話，提醒我說，當時很晚了，小馬一個人回家不安全。然後我就開車找到了小馬，送小馬回家。」這一送就出事了。

小張駕駛的小轎車，載著小馬撞上了路中間的護欄。小馬說：「當時就感覺車翻了，腿疼，然後就沒有了知覺，醒來的時候，發現自己的右腿已經被截肢了。」經交警調查，小張醉酒駕車，應承擔事故的全部責任。

在治療過程中，小馬的左腿也反覆感染，這讓本就不富裕的一家人，承受著巨大的經濟和心理壓力。

小張曾到醫院來陪護過一段時間，並支付了前期治療的費用，共計9萬多元（約新台幣38萬）。但後續兩次手術，已讓小馬一家負債四、五萬元（約新台幣21萬），小張卻不願意支付。

小馬說：「小張說讓我們寫諒解書，不寫諒解書，他就不過來給醫藥費。」治療期間，小張不斷提出娶她回家的要求，還說若她嫁到張家，張家就會出醫藥費，照顧她後來的生活。

小張則認為，小馬不出諒解書，自己肯定要坐牢。他說：「我爸的意思就是如果我娶了她，我們會把她當成一家人。治療費該出的我們會出，如果她要是走法律程序，那她這個治療費，我們沒有義務去墊付。」

「我家的意思就是，如果她不給我留路，我們只能按照一次性賠償給她。如果她們那邊給我留點路，我們家也會把她當做親閨女一樣對待。」

小馬覺得，自己根本就看不上小張，跟他又沒有感情，為什麼要因為這個事委曲求全跟他結婚呢？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名大陸女子相親後，男方酒駕載她回家，沒想到途中出車禍，讓她右腳被截肢。圖翻攝自...
一名大陸女子相親後，男方酒駕載她回家，沒想到途中出車禍，讓她右腳被截肢。圖翻攝自微信公眾號AHTV第一時間
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一名大陸女子相親後，男方酒駕載她回家，沒想到途中出車禍，讓她右腳被截肢。圖翻攝自...
一名大陸女子相親後，男方酒駕載她回家，沒想到途中出車禍，讓她右腳被截肢。圖翻攝自微信公眾號AHTV第一時間
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酒駕男表示，如果自己娶了她，會把她當成一家人，治療費該出的就會出。圖翻攝自微信公...
酒駕男表示，如果自己娶了她，會把她當成一家人，治療費該出的就會出。圖翻攝自微信公眾號AHTV第一時間
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事故結婚酒駕手術

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