太感動！交往11年還原告白現場 整棟宿舍點燈幫求婚

男子成功動員整棟宿舍的學生，點亮「Ｉlove Ｕ」的字樣。圖/ 澎拜新聞 分享 facebook

大陸一名就讀研究所3年級的男子，與女友交往11年，今年聖誕節成功在整棟住宿生的幫助下，求婚成功。男子事先請住宿生調度好房內燈光，用燈光在求婚時拼出「I love U」，不僅還原男子11年前的告白現場，也成功讓這名男子娶回交往多年的女友，羨煞眾人。

根據《澎拜新聞》報導，今年聖誕節，大陸陝西省西安市一名就讀西安建築科技大學研究所3年級的男子，決定向交往11年的女友求婚。男子先請朋友們分頭協助通知各樓層的住宿生，沒有人在的樓層則是以紙條告知，紙條上誠懇的說明了此事的緣由，請住宿生在特定的時間關閉陽台燈且拉上窗簾，或是開啟宿舍燈並打開窗簾。最後，男子成功在求婚時用宿舍的燈光拼出「I love U」，重現他11年前的告白現場。

除了動員住宿生點燈以外，男子還在後車廂上架起了「Marry Me」的白色旗子，下方準備了不少浪漫的燈飾及裝飾品，就是要把交往11年的女友娶回家。求婚現場擠滿了圍觀的群眾，不少人紛紛拿起手機拍下宿舍前這難得的一幕。

在場的同學表示，男子很有誠意，覺得他特別有心，「很感動，很羨慕這個女生」；也有網友稱讚男子真的是「人緣太好」，才能夠動員這麼多人幫忙。更有網友大讚，「從校服到婚紗，是多少人夢寐以求的愛情故事啊！」、「光是談了11年就夠讓人羨慕了，居然還這麼浪漫」。