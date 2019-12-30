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8歲童坐電動車尾「遭貨車猛撞下體重創變形」 一粒睾丸飛甩失蹤

2019-12-30 16:08香港01 記者向樂高／報導

小亮的下體皮膚整個撕裂，外觀也變了形，而且其中一顆睾丸不知去向。示意圖。（資料圖...
小亮的下體皮膚整個撕裂，外觀也變了形，而且其中一顆睾丸不知去向。示意圖。（資料圖片）
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家長小心！福建省龍岩市一名8歲男童，日前坐在由媽媽駕駛的電動車後座時，電動車被一輛高速行駛的貨車撞到，男童在事故中下體重創變形，當場按住下體嚎啕大哭，需送院搶救。醫生為男童下體進行重建手術，不過卻發現他其中一粒睾丸不知去向，幸最後手術成功，失去一粒睾丸也不至於影響將來的生育能力。

受傷的8歲男童小亮（化名），當時由媽媽駕駛電動車載著外出，但電動車在龍巖長汀突然被貨車快速撞擊，車禍後媽媽沒大礙，但小亮的下身疼痛非常，他按着下體不斷痛苦嚎哭。媽媽趕緊把小亮送到當地醫院救治，醫生檢查發現小亮的下體皮膚整個撕裂，外觀也變了形，更慘的是失去一顆睾丸，而且遍尋不獲。醫生為小亮簡單包紮後，建議他盡快轉院。

小亮其後轉送到龍巖市第一醫院，外科醫生鄒國平說，他從醫20年首次遇到這種事件，連在場護士都心疼落淚，「小亮年幼，如果沒了下體部皮膚、『小雞雞』和睾丸，以後的人生不可想像」。醫生亦指，整個修復手術需要十分小心精細，稍有不慎，陰莖就會整個不保，是相當高風險的手術，成功率極低，且可能需要經過多次手術才能修復。

最後醫療團隊花了3個多小時，終於替小亮完成下體修復手術，陰莖仍還，醫生們又切取了小亮腹股溝附近的部分皮膚修復小亮的陰莖，下體的外形基本恢復。小亮住院16天後也順利康復出院，不過他的一顆睾丸在車禍中被撞至脫落，永遠都無法補回，幸好還有一個睾丸，不影響將來的生育能力。

最後醫療團隊花了3個多小時，終於替小亮完成下體修復手術。示意圖。（資料圖片）
最後醫療團隊花了3個多小時，終於替小亮完成下體修復手術。示意圖。（資料圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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