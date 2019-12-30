暖心外送員緊抱受傷孩童 不顧客人催單引網友稱讚

外送員博基拉色的暖舉，大獲網友讚賞。圖/ 澎拜新聞 分享 facebook

日前大陸浙江有名外送員，在外送途中目擊一場車禍，一位大人帶著幾名孩童過馬路，卻不幸被皮卡車撞上。外送員看到趕忙上前，抱住受傷的孩童長達半小時，期間他的手機響個不停，還有好幾個單子還沒送。但他直到救護車抵達才離去，讓網友大讚這名外送員的舉動「真的超暖！」

根據《澎拜新聞》報導，浙江省金華市當日晚間天色昏暗又下著小雨，一位大人帶著幾名孩童，在沒有行人穿越號誌的情況下通過斑馬線。一輛皮卡車疑似是因為視線不清，毫無減速地撞上要過馬路的一行人。目睹車禍的外送員博基拉色，不顧自己還有5、6筆外送訂單尚未完成，為了避免受傷的孩子躺在雨水中，抱著他長達半個小時，直到員警、救護車抵達才繼續跑單。

外送員博基拉色表示，事發當下他看到大人、幾名孩童尚能走動，卻有一名孩童受傷躺在地上。他先檢查了孩童的傷勢，確認沒有太嚴重的受傷或骨折後，為了避免孩童躺在雨水中會著涼，他一把抱起孩子等待救護車。負責的員警也表示，送醫後孩子已無生命危險、亦無重大傷勢，僅有些微挫傷。

博基拉色的暖心舉動，獲得大批網友的讚賞。有網友表示，若他是催單的客戶，事後知道外送員遲到是因為此事，仍會給予五顆星評價！然而，卻有人認為，在救護人員尚未抵達前就移動傷者，或許會對傷者的傷勢造成影響；有網友則直接為博基拉色反駁說，他已先行確認過孩童是否有骨折，才將孩子抱起。