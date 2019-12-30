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男子月台踢導盲犬 被勸阻還怒嗆路人拿出證據

2019-12-30 14:36聯合新聞網 綜合報導

男子等待火車進站時，不停用腳騷擾導盲犬。圖擷自weibo
男子等待火車進站時，不停用腳騷擾導盲犬。圖擷自weibo
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如果在路上遇到導盲犬千萬不要餵食，也不要隨意碰觸！近日在上海有起欺負導盲犬事件，男子在等待列車進站時，不斷用腳踢前方導盲犬的右後腳，導盲犬為了不影響主人，只能默默忍受，在旁的路人看不下去勸阻，男子仍一意孤行，網友將過程發上網公開。

根據《澎湃新聞》報導，網友施女士爆料，在上海的地鐵站一名男子不停用腳踢導盲犬的右後腳，施女接受採訪表示「等車的時候，他（男子）已經開始弄（踢）了嘛，那個盲人可能感覺到了，就往玻璃門上靠，讓狗站在他跟玻璃門的中間」。

施女接著說「車子來了以後，狗進車廂就趴下了，（那個男的）就沒有推牠的腳尖，就推大腿屁股這裡」，施女見狀勸男子「你不要弄人家的導盲犬，我看到你兩次了」，男子怒罵施女「你什麼時候看到了」，男子的同行女友人也勸男子不要煩導盲犬，但男子不覺得自己有錯。

事後，施女將影片發上網，意外收到盲人朋友的私訊，並表示「我確定是我的朋友和他的導盲犬雷諾」，並向施女表示這種事時常發生，希望大家能重視「保護導盲犬」這件事，其他網友看了怒罵男子「就算不是導盲犬，這樣隨意逗別人的狗也不對」、「社會需要有人仗義執言」、「說他不如狗，我都覺得侮辱了狗」。

根據《台灣導盲犬協會》上資料，希望大眾對待導盲犬時能夠「三不一問」，不餵食、不干擾；不拒絕，同時主動詢問視障朋友猶豫徘徊不前時，是否需要協助，協會也特別提醒，如果想認識導盲犬，請務必徵求主人同意。

上海導盲犬

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