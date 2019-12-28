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綠帽新郎復仇！「新娘偷腥片」婚禮上曝光 賓客看傻

2019-12-28 19:42香港01 葉琪

大陸一對新人結婚，婚禮螢幕突播放新娘與姐夫的動作片。圖翻攝自微博、推特
大陸一對新人結婚，婚禮螢幕突播放新娘與姐夫的動作片。圖翻攝自微博、推特
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大陸網上近日流傳多段關鍵字為「新郎婚禮上扒皮新娘」的影片，大意是指在一個婚禮現場，大螢幕上突然播出一段相信是新娘「偷吃」新郎姊夫的大尺度「動作片」。原來是新郎早已得悉新娘不忠，遂狠心在當場踢爆二人醜行。

從片段所見，當時新郎新娘攜手登上舞台，準備接受親友的祝福之際，未料身後正播放新郎新娘成長片段的大螢幕，突然播出一段大尺度「動作片」，相信是新娘的女子與相信是新郎姊夫的男子的在床上連番「激戰」。

「動作片」的內容嚇壞一眾親友賓客，新郎亦趁機發難，怒吼質問新娘還想隱瞞至何時。新娘在極度難堪下將手中的花球擲向新郎。新郎新娘隨後大打出手，在旁的兄弟及姊妹見狀立即上前將兩人拉開。

有網友事後聲稱來自新郎兄弟及新郎本人的聊天紀錄講述事發經過，指「激戰」的地方是新郎新娘的新房，「說來也巧剛好前些天我去移動公司換套餐，她們說充100話費可以送個監控，我想着話費反正也是要充的我就充了，攝像頭拿回家當天我就裝起來了」。

新郎翌日翻看閉路電視畫面以測試效果，結果就見到新娘與姊夫在床上連番「激戰」，「當時說實話我真的想殺了她的心都有，但我忍住了，保存了視頻，在我自己結婚當天放了出來」。

新郎又稱，與新娘交往兩年，半年前敲定要結婚，不但有支付18.8萬元人民幣（新台幣80萬）的禮金，更有應要求附贈一棟房屋，結果卻是綠帽收場，「出軌別人也就算了，出軌我姊夫？」

但亦有網民質疑真偽，所有影片可能都是某款手機App的宣傳技倆。

延伸閱讀：

真人版《人約離婚後》　新郎復仇播新娘偷食片男主角竟然係親戚！

做足7次伴郎終成新郎　安徽男娶嬌妻爆喊：我結婚太難了！

文章授權轉載自《香港01》

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