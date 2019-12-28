民眾排隊兩個月買房！豪宅水泥「一摳就掉」

花了1000多萬（約新台幣4200萬）元、排隊排了兩個月買的「高端樓盤」，梁柱水泥竟然用手一摳就掉了。

央視網報導，此事發生在大陸浙江義烏，名叫「西江雅苑」整個樓盤分為疊墅、排屋和小高層洋房三種，總價在300萬（約新台幣1200萬）到1500萬（約新台幣6400萬）不等。然而根據對混凝土強度、鋼筋保護層厚度等相關內容的檢測報告顯示，「不符合設計要求，達不到使用要求」。據了解，工地兩個月前就開始停工整頓，目前大部分施工人員已經撤離，只剩下少數幾位還在清理現場。

據記者現場觀查，樓盤的地下室牆體的三面都已經被摳的露出了裡面的鋼筋。開發商解釋說，他們曾在6月就提出對工地進行檢測，但一直遭到施工單位的阻撓。而就在記者在實地採訪時，正巧遇到了開發商委託前來檢測的工程團隊，卻被施工單位拒之門外。

業主吳先生無奈的表示，「這意味著這個房子就是批量不合格，相當於就是買了個危房。你說我排隊排兩個月的隊，買了個危房，這多可笑是吧！」另一位業主黃女士則說，地下室的混凝土的強度都是不達標的，「現在可以說是全義烏，甚至說大範圍的人都知道我們這個樓盤是出現問題的，那麼我想把這個房子賣掉，那人家會怎麼講？會說你那個房子是危房，我不來買。」

「西江雅苑」的混凝土強度、鋼筋保護層厚度達不到使用要求。 圖翻攝自CCTV 分享 facebook

房子地下室的牆體，都已經被摳的露出了裡面的鋼筋。 圖翻攝自CCTV 分享 facebook