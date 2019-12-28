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被醫學耽誤的漫畫家！護士手繪漫畫為病患講解知識

2019-12-28 17:05世界日報 中國新聞組／北京29日電

周欣畫了一組漫畫，為老人講解醫療知識。圖翻攝自紅星新聞
周欣畫了一組漫畫，為老人講解醫療知識。圖翻攝自紅星新聞
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如何認識腫瘤醫護人員三言兩語說不清，患者一次兩次記不住，24歲的護士周欣用漫畫畫了出來，讓患者更直觀地了解。

據紅星新聞報導，周欣是四川省遂寧市第一人民醫院腫瘤科的護士，算起來只有半年的從業經驗。平時在病房裡，周欣發現很多患者都是老人，陪護的也是老人，跟他們講解相關專業知識，他們總是聽不懂也記不住。在腫瘤科護士長張玲的提醒下，今年11月中旬，她畫了一組漫畫，來解釋這些專業知識。

結果效果不錯，科室最終把她的漫畫裝訂起來，印了50多冊，每個病房發放一本，最近正聯繫廣告公司，印製小開本的「漫畫集」，方便患者隨身攜帶。

周欣喜歡畫畫，上班之餘，有時候會畫油畫。讀高中的時候，她學了幾個月美術，雖然最終讀了護理專業，但這愛好一直保留了下來。在腫瘤科，她遇到的病人有很多都有比較大的心理壓力，並且科室內很多患者是老人，陪護人員也是老人，他們對腫瘤疾病缺乏科學認識，在治療和術後康復方面總會有很多常識問題。

「我發現有很多老人有看報的習慣。」周欣受到啟發，何不把專業知識畫出來，簡單易懂，他們就更容易記住了。這個想法，得到了腫瘤科護士長張玲的大力支持，科室隨後也整理了相關文字資料，讓周欣回去根據這些材料「好好創作」。

她說畫起來不算難，難的是構思，為了這組漫畫，她想了整整兩個星期。用最簡單的方式表達專業知識，還要傳遞一種輕鬆的閱讀效果。「減輕患者的心理壓力，是畫這組漫畫的目的。」周欣說，平日工作中，他經常遇到患者壓力過大，負面情緒較大，最終導致治療效果不好。所以，她希望用漫畫的方式，簡單、輕鬆、有趣地去介紹這些專業知識。

周欣畫完後，將作品將周欣的漫畫照片傳至醫院各科室QQ群後，得到了同事的廣泛好評。隨後，腫瘤科將14幅漫畫打印裝訂成冊，並發到每個病房。「一共有50多冊，除了每個病房發放外，我們科室還留存了部分。」張玲說，有了這些「漫畫」，老人們的「問題」明顯減少。他們視力不好、聽力不好，但圖畫可以一目了然，比如術後需要如何飲食，如何休養等。

周欣畫了一組漫畫，為老人講解醫療知識。圖翻攝自紅星新聞
周欣畫了一組漫畫，為老人講解醫療知識。圖翻攝自紅星新聞
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周欣希望用漫畫的方式，簡單、輕鬆、有趣地去介紹這些專業知識。圖翻攝自紅星新聞
周欣希望用漫畫的方式，簡單、輕鬆、有趣地去介紹這些專業知識。圖翻攝自紅星新聞
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患者腫瘤北京醫護人員

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