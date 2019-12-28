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流浪漢撞臉影帝！居民集體「包養」3年

2019-12-28 16:51世界日報 中國新聞組／杭州29日電

大陸浙江省台州市椒江岩嶼新村的居民們，集體「養」了一名流浪小哥。這名流浪小哥，長得比曾經的「犀利哥」還要帥，還撞臉影帝張震和廖凡。他不偷不搶、不言不語，也不討要東西吃。居民們覺得可憐，就送吃的、喝的、穿的，養著他。後經由民警協尋，幫助這名流浪小哥找到了家人。

新晚報報導，71歲的甘明達是岩嶼新村的老住戶，甘明達說，小伙子不言不語，從不討要東西吃。餓極了，就翻垃圾桶找吃的。「我們問他住哪？家人呢？他都悶聲不響，搖搖頭。」白天在屋簷下待著，晚上在公園一塊大岩石下挖個小坑，鋪上一些舊布破衣服，就是他的家。

慢慢的，小區居民都知道了這位流浪小哥，但是誰都無法和他溝通。半年前，小伙子像往常一樣，翻垃圾桶找吃的。可能吃了不衛生的東西，當場吐了，臉色蒼白、捂著肚子蹲在地上。甘明達轉身回家燒了一碗麵條端來。這回，小伙子接過麵條，開口說了一句「謝謝！」流著眼淚吃完。

幾個好心的居民們見他可憐，開始提供牛奶、餅乾、飲料，衣物等給小伙子。雖然被大家「包養」了，但居民們還是決定要想辦法幫助他回家，找上了當地民警。

白雲派出所民警徵呂龍查出他叫向雲（化名），出生於1991年，湖南省瀘溪縣潭溪鎮人，土家族。也輾轉聯繫上了小伙子的父親老向。「三年了，終於有了兒子的消息」，徵呂龍說電話那頭，老向泣不成聲。老向告訴民警，三年前，兒子跟他說去深圳打工，後來失去了聯繫。

老向抵達椒江岩嶼新村準備接回兒子時，四面八方的居民趕來，激動地和小向話別，有的說著說著，開始擦眼淚，父子也不停地鞠躬。之前沉默寡言的小向說，「謝謝大家對我的照顧，一針一線我都不會忘記的」。

這名流浪小哥，長得比曾經的「犀利哥」還要帥。圖翻攝自微信公眾號「新聞晨報」
這名流浪小哥，長得比曾經的「犀利哥」還要帥。圖翻攝自微信公眾號「新聞晨報」
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男子父親準備接回兒子時，四面八方的居民趕來，激動地向他話別。圖翻攝自微博
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包養

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