獨子意外去世！62歲婦冒險做試管 順利產下男嬰

大陸一名62歲的婦人，高齡剖腹產下一個5斤9兩重的男嬰。圖翻攝自微博 分享 facebook

大陸湖南湘潭市一名譚女士六年前唯一的兒子31歲就因為意外去世，讓她想要再生一個孩子，歷經四年努力，今年年初借助試管嬰兒技術成功懷孕，20日以62歲高齡剖腹產下一個5斤9兩重的男嬰。據悉，這也是該院第二次幫助60歲以上的高齡產婦成功產子。

三湘都市報報導，六年前一場意外，奪走譚女士唯一的孩子，不僅是白髮人送黑髮人，本該安享晚年的老兩口，生活也失去了希望。然而，譚女士得知高齡婦女依舊可以生子後，就開始為準備再次懷孕，可是因為年紀實在太大，輔助生殖成了唯一的方法。

四年前開始，夫婦二人為了能再次擁有孩子努力輾轉多地。終於，譚女士在今年年初借助試管嬰兒技術成功懷孕。

報導指出，10月23日，譚女士因頻繁下腹痛住院，入院後經檢查發現，譚女士患有心衰、妊娠期糖尿病、妊娠合併羊水過多等疾病。12月20日，由副主任醫師楊淑華主刀，手術歷時僅40分鐘，成功剖腹助譚女士產下一子。孩子5斤9兩，身體健康。

據麻醉醫師介紹，譚女士的心功能超負荷運轉，麻醉後仰臥位低血壓的風險及程度均明顯高於普通產婦，取出胎兒後回心血量的變化也較普通產婦更大，這些因素都增加了圍術期心功能不全甚至衰竭的風險。