上海90後女生立遺囑將房子給閨密 為了這個原因...

「我特相信她」90後女生立遺囑把房產留給閨蜜！網友吵開了 (取材自人民網) 分享 facebook

一位90後的ICU女護士，憂心自己萬一有意外，又放心不下父母，於是預立遺囑，將一套房留給最信任的閨密。此事曝光後，網友吵開了，認同的說，「有時候朋友比親戚還靠譜」，但也有人質疑「萬一朋友失信怎麼辦？」

泉州廣播電視台報導，今年27歲的王俞，在上海某知名醫院做ICU女護士，或許是感受生命無常，讓她覺得應該要好好做一下規畫，也為老父母預做安排。

報導指出，王俞25日在中華遺囑庫上海登記中心立下遺囑，稱若去世，要將自己的一套房產留給最信任的朋友。她說，父母並不缺錢也不缺房子，但只有她一個獨生女，如果她發生什麼意外，父母最缺的就是關愛。王也深信好友會按照她的想法去做，有時間就去看看爸媽。

王俞所說的信任朋友，是比她年長幾歲的同事閨密。她也承認剛開始說起此計畫，閨密不接受，並認為她瘋了，但王俞跟她說，「這是我送你90歲的禮物。我想我會活下去的。」閨密也就不再拒絕。

對於女兒的決定，王俞指媽媽很開明，能理解她的想法，爸爸較傳統，但也沒說什麼。

據報導，王俞預立遺囑新聞傳開後，網友熱議。有人表示可以理解，「現在親戚只想占便宜，朋友還知道陪你去看看父母。」「一個值得信任的朋友是可遇不可求的。」但也有反對聲音，「萬一朋友失信了怎麼辦？」「真正的朋友就算不給房產，也會時常關心父母的。」最戳心的一句話是「小時候，總害怕父母離開我們，長大了，就反過來了，害怕自己有一天離開父母。」

中華遺囑庫上海第二登記中心主任田艷表示，王俞並不是他們服務的第一個90後，截至10月底，在中國中華遺囑庫訂立遺囑的「90後」有246人，幾乎每天都有「90後」透過微信、電話等方式向他們諮詢。田艷指，這些遺囑雖然還沒有生效，但有一個信號：年輕人已經開始嚴肅地思考「死亡」這件事。