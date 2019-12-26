男子電梯踩空「30樓墜至8樓」 徒手抓住鋼索保命

裝潢工人因踩空掉進電梯井中，所幸身手敏捷抓住電梯鋼索，保住一命。圖擷自 看看新聞 分享 facebook

大樓裡的電梯除了要定期保養外，民眾在搭乘時也需注意電梯外是否有張貼維修公告，以免一腳踏進電梯踩空墜落。大陸貴州近日發生一起驚悚事件，一位裝潢工人在30樓準備搭乘電梯下樓，豈料門打開了，電梯卻沒跟著上來，於是他一腳踩空，從30樓墜落至8樓，所幸男子命大徒手抓住電梯鋼索，順利等到消防人員救援，成功被救出，而事情曝光後，許多網友也紛紛大讚男子的身手。

根據「看看新聞」報導，事件發生在本月22日，當天這位裝潢工人在大陸貴州省六盤水濱河願小區的一棟大樓內準備從30樓搭乘電梯，未料電梯門打開後，電梯卻未跟著上來，導致男子一腳踩空掉進電梯井裡，幸好他當時眼明手快抓住電梯鋼索滑至8樓，並用一手拿出手機撥打求救電話，歷經20分鐘的等待後，消防員順利抵達對男子施救，而途中男子甚至因體力不支滑落至5樓，消防員見狀後立即讓他穿上防墜落裝置，順利救出男子。

而男子在事件中沒有受傷，因為他在事發前剛好戴上了手套，避免了滑行中的摩擦，未傷及自己的手，他表示幸虧自己有即時抓住鋼索，電梯裡剛好又有手機訊號，才得以報警求救。

事情曝光後，許多網友紛紛留言，「讓他去做特工吧」、「好厲害啊，還能騰出一隻手報警」、「大難不死必有後福」、「身手不錯，也好幸運啊，必有後福」、「估計以後他一段時間會走樓梯」、「在晚來一會兒滑到地下室了」、「抓住了繩索，反應夠快的，太嚇人了」。