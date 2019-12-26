清潔工被要求向狗鞠躬道歉 警方到場卻出現神逆轉

清潔工不小心踢到一隻狗，結果竟被飼主要求跟狗鞠躬道歉三次。圖擷自 澎湃新聞 分享 facebook

日前中國大陸南京一名清潔工不小心踢到一隻狗，被飼主要求跟狗鞠躬道歉三次，但清潔工不答應，爭執不下於是報警處理，過程中圍觀民眾與警方都認為飼主有點過份但她不以為意。而在警方到場後事件卻出現逆轉，飼主因為沒繫狗繩被判處人民幣20元（約新台幣86元）的罰款。

根據「澎湃新聞」報導，近日南京一名王姓清潔工走路時被未繫牽繩的小狗絆了一下，而小狗因為被踢到大聲的叫了起來，沒想到飼主盧姓女子聽到愛狗叫得這麼悽慘，要求王男跟小狗鞠躬道歉三次，但他不答應，雙方僵持不下，於是王男報警處理。

過程中，警方與圍觀民眾都認為飼主要求有點太過份，但飼主卻不以為意表示，「不過分，狗只不過不會說話而已，要不然比人還聰明」，高姿態言論讓圍觀民眾傻眼。雙方爭執無解，於是被警方帶回派出所調解，但飼主依然堅持對方必須依照自己的要求道歉，而王男認為自己已經跟飼主賠禮了，要他跟小狗鞠躬道歉他做不到。

但最後事件卻出現逆轉，警方隨口詢問飼主她的狗是否有辦理證件，她支支吾吾的回答有，但警方要求拿出證件時她卻拿不出來，並改口說狗是前一天撿到的，所以還沒有證件，然而目前大陸養狗需要辦理證件，以便管理和明確責任。

於是最後飼主被警方要求七天內必須到單位辦理犬證，否則逾時將會把狗沒收，另外警方也對她遛狗没有繫牽繩的行為，罰以人民幣20元（約新台幣86元）。